Fethiye’de Cansu Kaya davası sonuçlandı Tutuklu sanıklardan Demir ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl, Çalhan 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 14 Haziran 2015’te kaybolan ve 2 gün sonra Dalyan Kanalı’nda cesedi bulunan Cansu Kaya’yı öldürdükleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanıklardan Necati Demir'e ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl 8 ay 7 gün, Mehmet Poyraz Çalhan'a ise kasten öldürmeden 22, diğer suçlardan 18 yıl hapis cezası verildi.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanıklar Mehmet Poyraz Çalhan ve Necati Demir, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktulün ailesi, taraf avukatları da duruşmaya katıldı.

Mahkemede Necati Demir, olayla ilgili anlattıklarını, adli tıp ile bilirkişi raporlarının ispatladığını iddia ederek, "Olaydan sonra eşyaları atmak ve jandarmaya bilgi vermemek dışında bir suçumuz yok. Bu kararımız bütün hayatımızı mahvetti. 6 yıldır tutukluyuz. Bu suçu gerçekten işlemedik" diye konuştu.

Mehmet Poyraz Çalhan ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, Kaya'nın ölümüyle ilgisi olmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti dava sonucunda, Demir'e "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "cinsel saldırıya teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetten yoksun kılma" suçundan toplam 28 yıl 8 ay 7 gün, Mehmet Poyraz Çalhan'a ise "kasten öldürme" suçundan 22 yıl, "cinsel saldırıya teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetten yoksun kılma" suçundan 18 yıl yıl hapis cezası verdi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Cansu Kaya'nın babası Osman Kaya, "İnşallah af çıkmaz, hak ettikleri bu cezayı yatarlar. Diyecek bir şey bulamıyorum" dedi.



Olayın geçmişi

Muğla’nın Ortaca ilçesinde 14 Haziran 2015’te kaybolan ve 2 gün sonra Dalyan Kanalı’nda cesedi bulunan Cansu Kaya’nın ölümü ile ilgili yapılan duruşmalarda sanıklara verilen ceza Yargıtay tarafından bozulmuştu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Muğla'nın Ortaca ilçesinde kaybolduktan 2 gün sonra cesedi bulunan Cansu Kaya'nın ölümüne ilişkin yerel mahkemenin Necati Demir için ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl, Mehmet Poyraz Çalhan’a ise 42 yıl hapis cezası kararını bozdu. Öldürüldüğünde 18 yaşında olan Cansu Kaya’nın ölümüyle ilgili, tutuklanan Necati Demir, 4 Kasım 2016’da Fethiye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli cinsel istismar" suçundan 27 yıl, "kişiyi hürriyetten yoksun kılma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Cinayetin diğer sanığı olan Mehmet Poyraz Çalhan'a da "kasten öldürme" suçundan 24 yıl, "cinsel istismar" suçundan 12 yıl, "kişiyi hürriyetten yoksun kılma" suçundan ise 6 yıl yıl hapis cezası verilmişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, temyiz üzerine dosyada yaptığı incelemede sanıklar Necati Demir ile Mehmet Poyraz Çalhan hakkındaki yerel mahkeme kararını bozarak, eylemin gerçekleştiği tarihte Kaya'nın 18 yaşından büyük olması gerekçesiyle "Nitelikli cinsel istismar suçu" yerine "Cinsel saldırı" suçundan cezalandırılmaları gerektiği yönünde kararın bozulmasına karar vermişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararı üzerine Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava yeniden ele alınmıştı.

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