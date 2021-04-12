25 suçtan aranan zanlı, evinde yakalandı

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Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesinde 25 ayrı suçtan aranan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., (30) tutuklandı.

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, çeşitli suçlara karışan ve adli makamlar tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda cinsel taciz, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme gibi 25 suçtan araması bulunan H.A., evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., tutuklandı.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Cavit AKGÜN

2021-04-12 18:06:05



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