Kavgaya karışan Mustafa Üstündağ ve 5 kişi adliyeye sevk edildi (2)

5'İ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA 6 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupası töreninde çıkan kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden, olayda bacağından yaralanan H.G., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcı, diğer 5 şüpheliden Mustafa Üstündağ ile olayda tabanca ile H.G.'yi yaraladığı ileri sürülen H.K.'nin tutuklanmasını talep etti.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen aralarında Üstündağ'ın da bulunduğu diğer 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ÜSTÜNDAĞ: ADALET YERİNİ BULDU
Adliye çıkışında ağabeyi ve arkadaşlarına sarılan Mustafa Üstündağ, "Gördüğünüz gibi serbest bırakıldık. Bir yanlış anlaşılma oldu. Daha sonra bir basın açıklaması yapacağım. Adalet yerini buldu" dedi.Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2021-04-12 19:26:55
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