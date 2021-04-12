Muğla'da otomobilin çarptığı kadın öldü

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülseren Reşadiyeli'ye (58) otomobil çarptı. Ağır yaralanan Reşadiyeli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Yatağan-Muğla karayolu Menteşe Evleri mevkisinde meydana geldi. Aydın'dan Muğla istikametine seyir halinde olan Erol Ç. yönetimindeki 48 NU 191 plakalı otomobil, polis uygulama noktasına 400 metre mesafede yolun karşısına geçmeye çalışan Gülseren Reşadiyeli´ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Reşadiyeli, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Erol Ç.'nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Menteşe Cavit AKGÜN

2021-04-12 21:59:14



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