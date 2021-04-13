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Datça'nın kadın ramazan davulcusu; kansere yakalandı pes etmedi

DHA

Datça'nın kadın ramazan davulcusu; kansere yakalandı pes etmedi


Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 3 yıldır ramazan davulculuğu yapan Özlem İsar (44), kanser hastası olmasına rağmen geleneği yaşatmak için dün gece sokak sokak dolaşıp, maniler eşliğinde halkı sahura kaldırdı. Ramazan ayının ilk gecesi, davulun sesini duyup kapıya çıkan Datçalılar, elinde davulu ve yöresel kıyafeti ile İsar'ı bu yıl da karşılarında gördükleri için mutlu olduklarını belirtip, alkışlayarak destek verdi.
İstanbul'da televizyon ve radyo programcılığı, reklamcılık ve sürücü kursu hocalığı gibi çeşitli işlerde çalıştıktan sonra eşinden boşanan Özlem İsar, Datça'ya yerleşip, müzisyenliğe başladı. Çaldığı davuluyla, 'Malatyalı Özlem'  adıyla herkesi kendine hayran bırakan İsar, ramazan davulculuğunu da hobi olarak sürdürüyor. İsar, Datça'nın tek ramazan davulcusu olarak büyük ilgi görüyor.
GELENEĞİ YAŞATIYOR
Datça'da unutulmaya yüz tutan ramazan davulculuğu geleneğini 3 yıl önce tekrar hatırlatan Özlem İsar, bir yıldır kolon kanseri tedavisi görmesine rağmen bu yıl da davul aşkı ile ilçenin sokaklarını arşınlamaya başladı. İsar, Datça sokaklarını dolaşarak, maniler eşliğinde davul çalıp, Datçalıları ramazan ayının ilk sahuruna kaldırdı. Ramazan davulu geleneğinin yaşatılması gerektiğini ifade eden İsar, "Ramazan ayında bu yıl da davulumun başında olduğum için mutluyum. Datça'da 3 yıldır ramazan davulunu çalıyorum. Bu yıl dördüncü senemiz. İnşallah, Allah sağlık sıhhat verdiği müddetçe Datça halkına ramazanı, davulum ve en güzel dilekler ve manilerle yaşatmaya devam edeceğim" dedi.
'BAŞLANGIÇTA YADIRGAYANLAR OLDU'
Ramazan ayında, davulunu ilk eline aldığında kendisini yadırgayanların olduğunu belirten İsar, "Ne işin var, davul erkek olgusudur' dediler. Ama ben davula olan sevdam ve ramazan ayına olan saygım, atalarımızdan, dedelerimizden gelen bu geleneği yaşatma aşkı ile yolumdan dönmedim. 3 yıldır ramazan ayında davul çalıyorum. Başlangıçta yadırgayanlar da benimsedi, artık 'iyi ki varsın' diyorlar" dedi.
KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYOR
Hastalığına rağmen ramazan davulu çalmayı sürdüren İsar, "Bir yıldır kolon kanseri tedavisi görüyorum. Kanser olmam, ramazan davulu çalmama engel değil, olamaz da. Davul aşkıyla, inanıyorum ki, bu kanseri de yeneceğim. Hastalıkta 'moral çok önemli' derler. Ben gerçekten de Datça'da o morali iliklerime kadar yaşıyorum. İyi ki de Datça'dayım. Datça'da olmasam bu hastalıkla nasıl baş ederdim, bilemiyorum. Bu yıl Allah'ın izniyle hasta da olsam, 'Davul çalabilecek misin?' diye sorduklarında hiç tereddüt etmeden çalacağımı söyledim. 'Yorulursun', dediler. Yorulmam dedim. 'Mutlu olacak mısın' dediler. Mutlu olurum dedim. 'Sen mutlu olacaksan çal o zaman' dediler'" diye konuştu.
Özlem İsar'ın, Datça sokaklarında söylediği manilerden birkaçı şöyle:
"Haydi Datça sahur vakti / Kur sofranı ye yemeği / Bak davulda Özlem Abla / Geldi sizi kaldırmaya",  "Kanser oldum pes etmedim / İşte yine sizlerleyim / Ben sizleri çok özledim / Kavuştuk geldi ramazan", "Yine geldi bak ramazan / Korona Datça'dan yaylan / İnşallah bu ramazanda / Sağlık gelir tüm dünyaya", "Hastalandım vazgeçmedim / Ramazanı iple çektim/ Korona boşa uğraşma / Bak davulda Özlem Abla"
"Türkiye'nin turizm kenti / Bademleri pek lezzetli / İnsanları tatlı dilli / Haydi Datça sahur vakti"DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL
2021-04-13 11:29:22

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