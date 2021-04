Menteşe’de Ramazan eğlenceleri sanal ortamdan Menteşe Belediyesi, Ramazan ayında kültür ve sanat etkinliklerini pandemi sürecinin etkilerini göz önünde bulundurarak sosyal medya aracılığıyla düzenleyecek.

Menteşe Belediye tiyatrosu tarafından ‘Bu Ramazanda Evlerinize Konuk Oluyoruz’ sloganıyla hazırlanan etkinliklerde, Ramazan ayı boyunca her Çarşamba çocuklar için ‘Püskül İle Keşkül’ adlı kukla tiyatrosu, her Cumartesi ‘Menteşe’de Ramazan’ adlı skeç programı ve her Pazar, KaragözHacivat oyunu belediyenin Youtube ve Facebook hesaplarından yayınlanacak.

Ramazan etkinlikleri konusunda belediye tiyatro ekibinin sıkı bir çalışma içerisinde olduğunu söyleyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Gönlümüzden bundan önceki Ramazanlarda olduğu gibi halkımızla iç içe etkinlikler yapmak ve halkımızı programlarımıza davet etmek geçse de, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde kimsenin sağlığını tehlikeye atmamak adına etkinliklerimizi sosyal medya üzerinden yapıyor, böylece biz halkımızın evlerine konuk oluyoruz. Alanında başarılı ve tecrübeli tiyatro sanatçılarımız, bu Ramazan ayı için bizlere bir ay boyunca sürecek harika programlar hazırladılar. Özellikle hafta sonlarını kısıtlamalar nedeniyle evlerimizde geçirdiğimiz bu süreçte, sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanacak ramazan programlarımızla vatandaşlarımızın yüzlerini güldürmeyi ve keyifli bir Ramazan geçirmelerine vesile olmayı hedefliyoruz. Pandeminin biteceği, kültür ve sanat etkinliklerimizde yeniden bir arada olacağımız günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Tüm hemşerilerime hayırlı Ramazanlar diliyor, programlarımızı keyifle izlemelerini ümit ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.