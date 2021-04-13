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Muğla çam balı ve bal üreticisine destek Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yöre arıcılarına yönelik düzenlenen eğitim semineri sonrası, 24 arıcıya arıcılık malzemesi dağıtımı yapıldı.

İHA

Muğla çam balı ve bal üreticisine destek Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yöre arıcılarına yönelik düzenlenen eğitim semineri sonrası, 24 arıcıya arıcılık malzemesi dağıtımı yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Karabörtlen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve bal firmasının öncülüğünde hayata geçirilen “Sürdürülebilir Arıcılık, Katma Değerli ve Verimli Üretim Protokolü” çerçevesinde, 24 arıcıya arıcılık malzemeleri dağıtımı yapıldı.
Muğla'da Büyükşehir Belediyesi, üniversite, kooperatif ve özel bir firma öncülüğünde hayata geçirilen "Sürdürülebilir Arıcılık, Katma Değerli ve Verimli Üretim Protokolü" çerçevesinde, Arıcılık Akademisi'nde eğitim alan arıcılara arı sütü ve ana arı üretim ekipmanları dağıtımı gerçekleştirildi.
Bal üreticisi Ceyhan Özcan, eğitimler sonunda artık sadece bal değil, aynı zamanda katma değeri yüksek diğer arı ürünlerini de üretmeye başlayacaklarını ifade etti.
Dünya ve Türkiye çam balının başkenti olan Muğla’da işbirliği kurduklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Doğal bitki örtüsü, iklimi, verimli toprakları ile Muğla ülkemizin en nadide illerinden birisidir. Ekonomik olarak baktığımızda Muğla’da nüfusun yüzde 55’i kırsalda yaşıyor. Turizmden elde ettiğimiz gelir kadar tarımdan ve hayvancılıktan gelir elde ediyoruz. Dolayısıyla tarımı Muğla’da turizmle yarışan değil, en azından turizm kadar önemsenen bir konuma getirmeliyiz. Türkiye Dünya’da çam balının yüzde 90’ınını üretiyor. Türkiye çam balının yüzde 80’ini de Muğla’da üretiyoruz. Yüzde 68 orman varlığımız da ağzımızın tadı balımızın çalışkan arılarına ev sahipliği yapıyor. Yemyeşil renkleriyle tertemiz ciğerlerimiz olan ormanlarımız balımızın da kaynağı olarak orman köylümüzün, arıcılarımızın geçim kaynağıdır. Ağzımızın tadı çam balımızı marka haline getirmek, katma değeri yüksek kaliteli bir ürün olarak işlenmesini ve diğer arı ürünleri ile birlikte üretilmesini sağlamak için eğitimlerimize, malzeme desteğine devam ediyoruz. Arıcılık sürdürülebilir bir meslek, geçim kaynağı olarak hemşehrilerimizin uğraşı olmaya, bizlerin ağzını tatlandırmaya, Muğla’mızın da marka değeri olmaya devam edecek. Kırsalımızın yemyeşil dağlarında üreten arılarımız Muğla’mız için bal yapmaya bizler de hemşehrilerimiz için arı gibi çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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