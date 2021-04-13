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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rüzgar türbinleri de kaçak çıktı

İHA

Rüzgar türbinleri de kaçak çıktı

Bodrum’da kaçak yapılan Geriş ve Karakaya Mahallesi sınırlarındaki 4 adet rüzgar türbini mühürlendi.
Bodrum Belediyesi’nden yapılan açıklamada 4 adet rüzgar türbininin ruhsatsız/kaçak yapı konumunda olduğu aktarıldı. Bahse konu türbinlerle ilgili hukuki sürecin tamamlandığı ve belediye ekiplerince mühürlendiği öğrenildi. Belediyeden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İlçemiz Yalıkavak Mahallesinde 2012 yılında verilmiş olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun lisansı ile faaliyet gösteren Geriş Rüzgar Enerjisi Santrali Projesine ait 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının iptali istemiyle Muğla 2. İdare Mahkemesinde açılan dava sonuçlanmış ve 2019/1440 Esas, 2020/1196 Karar numarasıyla planların iptaline karar verilmiştir. Yine Geriş Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi kapsamında yapı ruhsatı bulunmayan, iki adedi İlçemiz Karakaya Mahallesi tapulama sınırında, iki adedi İlçemiz Geriş Mahallesi tapulama sınırında yer alan toplam dört adet rüzgar türbini, 3194 sayılı İmar Kanunu ve emsal Danıştay Kararlarına göre yapı ruhsatına tabi olması sebebiyle ruhsatsız/kaçak yapı konumundadır. Bu sebeplerle, hukuki süreci tamamlanmış olan Geriş Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi ile ilgili olarak yapı ruhsatı bulunmayan dört adet rüzgar türbini Belediyemiz ekiplerince 12/04/2021 tarihinde 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre mühürlenmiştir. İlgili mevzuat çerçevesinde idari işlem süreci devam etmektedir.”

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