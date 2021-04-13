Rusya'nın uçuşları kısıtlama kararı turizmcilerde hayal kırıklığı yarattı (2)



KUŞADALI TURİZMCİLER DE ENDİŞELİ

Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları kısıtlama kararı, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki turizmcilerde de endişe yarattı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, Rusya'dan gelen açıklamanın kendileri için sürpriz olduğunu söyledi. Böyle bir kararı beklemediklerini belirten Özden, "Rusya'dan 12 Nisan'da Bodrum ve Antalya'ya başlayan charter uçuşları ile umutlanmıştık. Bu karar, umarım önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirilir ve sınırlandırma kaldırılır. Çünkü Rus pazarı bizim için büyük önem taşıyor. Tabi bu duruma en çok Antalyalı turizmciler üzüldü" dedi.

Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek ise, "Haziran ayına kadar Türkiye'ye yaklaşık 530 bin Rus turistin gelmesini bekliyorduk. Tabi bu kararla birlikte başta Antalya olmak üzere Ege ve Akdeniz kıyılarındaki turistik işletmeler çıkmaza girdi. Ancak ben Rus turistlerin tatil planlarını yarıda kesmeyerek Belarus ve Ukrayna üzerinden Türkiye'ye giriş yapacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Aydın Bölgesel Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı Deniz Köse ise, "Rusya turizmciler olarak güvendiğimiz tek pazardı. Bu kararla ülkemize gelecek olan Rus turist sayısı çok düşecek. Buna bağlı olarak diğer sektörler de olumsuz etkilenecek. Kuşadası'na Rus turist mayıs ayı ortalarından itibaren gelmeye başlıyor. Aydın açısından baktığımızda çok olumsuz bir durum yok. Ancak Antalya çok kötü etkilenecek. Eğer ocak, şubat ve mart aylarında ciddi kapanma önlemleri alınsaydı bu durum yaşanmazdı" dedi.

MARMARİS'TE DE HAYAL KIRIKLIĞI VAR

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler İşletmecileri Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu ise, "Amacımız para kazanmak değil 2022 yılına çıkabilmek. Sırtımızda şu anda 2020'nin finansal yükü var. Geçen sene hükümetimiz mart, nisan, mayıs aylarında turizmcilere kısa çalışma ödeneği, sigorta ve KDV desteği vermişti. Ama şu an o verilen destekler yok. Biz otellerimizi 1 Mayıs açarız diye yeni işçiler aldık ve otelleri hazırlamaya başladık. Gerçekten Rusya'dan iyi rezervasyon alıyorduk ama son durumda ne yapacağımız şaşırmış durumdayız. Nasıl kendimizi haziran ve temmuz'a atacağız bilemiyorum. Zor ve sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz" diye konuştu.

TÜRSAB Bodrum Şube Başkanı Yılmaz Arslan da, "Rusya Federasyonun almış olduğu bu karar biz turizmcileri olumsuz etkiledi. İnanıyorum bizim ülkemiz, bu süreci en kısa sürede atlatacaktır. Hükümetimiz ve Bakanlığımız bu konuda her türlü tedbir ve önlemleri alarak biz turizmcilere destek olacağını düşünüyorum" dedi.

Bodrum Tanıtma Vakfı Başkanı (BOTAV) Serkan Ceylan ise, "Rusya'nın almış olduğu bu karar biz turizmcilere büyük bir şok yaşattı. Geçen yıl geç başlayan sezon nedeniyle yüzde 40'lara varan bir düşüş yaşanmıştır. Charter uçuşlarının 1 Haziran tarihine erteleme kararı, oteller için büyük bir darbe oldu" şeklinde konuştu.

Eşber OKAYER-Ali GÜNDOĞANSelçuk AKBAŞ / KUŞADASI-MARMARİS-BODRUM, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Eşber OKAYER-Ali GÜNDOĞANSelçuk AKBAŞ

2021-04-13 15:56:16



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