5.1'lik deprem sonrası Datça'da alan taraması tamamlandı, olumsuzluk yok

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA´nın Datça ilçesi açıklarında gece saatlerinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan alan taramasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi´nin (AFAD) verilerine göre; dün saat 23.28´de Ege Denizi´nde, Muğla´nın Datça ilçesinin 19.61 kilometre açığında 5.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 2.51 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçe merkezinin yanı sıra kıyıya Bodrum ve Marmaris´te de hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
Bu depremin ardından aynı bölgede saat 07.58´e kadar en küçüğü 1.9, en büyüğü ise 3.9 olan 38 artçı sarsıntı daha oldu.
Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale (MAG-AME) ekipleri, 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe merkezi ve kırsal mahallerde gece boyu alan taraması yaptı. Sabah saatlerine kadar devam eden alan taramalarında, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı açıklandı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL
2021-04-14 09:26:22
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