5.1'lik deprem sonrası Datça'da alan taraması tamamlandı, olumsuzluk yok



Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA´nın Datça ilçesi açıklarında gece saatlerinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan alan taramasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi´nin (AFAD) verilerine göre; dün saat 23.28´de Ege Denizi´nde, Muğla´nın Datça ilçesinin 19.61 kilometre açığında 5.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 2.51 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçe merkezinin yanı sıra kıyıya Bodrum ve Marmaris´te de hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Bu depremin ardından aynı bölgede saat 07.58´e kadar en küçüğü 1.9, en büyüğü ise 3.9 olan 38 artçı sarsıntı daha oldu.

Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale (MAG-AME) ekipleri, 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe merkezi ve kırsal mahallerde gece boyu alan taraması yaptı. Sabah saatlerine kadar devam eden alan taramalarında, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı açıklandı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-04-14 09:26:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.