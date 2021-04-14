Muğla Büyükşehir'in Milas'ta dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığınca vatandaşlar tarafından sürekli olarak kullanılan toplu taşıma araçlarında başlatılan hijyen çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, dünyanın bir çok ülkesinde ve ülkemizde vaka sayısındaki hızlı artış nedeniyle Kovid19 virüsüne karşı, tüm ilçelerde düzenli olarak yapılan dezenfekte çalışmalarını özellikle tüm toplu ulaşım araçlarında artırdı. Milas’ta, şehirlerarası terminal garajı başta olmak üzere, köy garajı ve bir çok dolmuş hareket başlangıç noktalarında dezenfekte faaliyetleri devam ediyor. Belirtilen noktalara gelen toplu taşıma araçları her gün düzenli olarak, uygun ve etkili ürünler kullanılarak, hijyen uygulamasına tabi tutuluyor.

Bu gelişmelerin yanında, Muğla Büyükşehir Belediyesi yeni bir uygulamayı hizmete sundu. Vatandaşlar, https://dezenfektearac.mugla.bel.tr/ adresine giriş yapıp binmiş oldukları toplu taşıma aracının plaka bilgisini girerek, araca ne zaman dezenfekte işleminin yapıldığını anlık olarak görebilme imkanına sahip oluyor.



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