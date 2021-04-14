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Menteşe Belediyesi Pandemi raporu hazırladı Menteşe Belediyesi 11 Mart 2020 tarihinden itibaren ülkemizde görülmeye başlayan Covid -19 vakalarının ardındın 1 yıllık süre içerisinde pandemi ile mücadele çalışmalarını değerlendirdi.

İHA

Menteşe Belediyesi Pandemi raporu hazırladı Menteşe Belediyesi 11 Mart 2020 tarihinden itibaren ülkemizde görülmeye başlayan Covid -19 vakalarının ardındın 1 yıllık süre içerisinde pandemi ile mücadele çalışmalarını değerlendirdi.

Mart 20202021 tarihleri arasında pandemiyle mücadele çalışmalarını kapsayan raporda Menteşe Belediyesi olarak alınan sağlık önlemleri, tedbirler ve faaliyete geçen hizmetleri derlediklerini belirten Başkan Gümüş, “Ülkemizde ve dünyada küresel bir sorun haline gelen Covid19 salgını, özellikle salgının yayılımını önlemeye yönelik tedbirlerin alınması ve planlamaların yapılmasında ve sosyoekonomik sonuçlarının etkilerinin azaltılmasında yerel yönetimlerin önemini bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.
Başkan Gümüş Pandemi raporuna ilişkin şu ifadelere yer verdi: “31 Mart yerel seçimlerinde halkımızın tercihi ile devam ettiğimiz Belediye Başkanlığı görevimizde 2 yılı geride bıraktık. Bu süreçte Menteşe’de ihtiyaç duyulan hizmetleri ve halkımıza vaat ettiğimiz projeleri hayata geçirmenin gayreti içerisinde olduk. Ancak geçtiğimiz yıl tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgınından dolayı plan ve programlarımızda bazı değişiklikler yaptık. Rutin belediyecilik hizmetlerimizin yanında pandemi nedeniyle kriz belediyeciliğine geçtik. Muğla Büyükşehir belediyemiz başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarıyla işbirliği içinde toplum sağlığına ve tarımsal üretime yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olduk. Raporda özellikle Covid19 salgınına karşı 2020 yılından bu yana aldığımız tedbirleri ve faaliyete geçirdiğimiz hizmetleri derledik. Covid19 salgını sona erinceye kadar gerekli olan hassasiyeti göstererek, hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.
Pandemi raporu Mart 2020 2021
Ülkemizde Covid19 nedeniyle ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren Menteşe Belediyesi bünyesindeki hizmet binaları ve halka hizmet verdiğimiz alanlarda önlemlerimizi almaya başladık. Mevcut işletmelere yönelik kapatma kararlarından önce Atapark, Kültür evleri gibi işletmelerin faaliyetlerini durdurduk. 11 Mart tarihinden itibaren sosyal medya, billboard, raket gibi açık alan ilan panolarında ve halka açık mekanlarda farkındalık oluşturan görsel çalışmalar ve broşür dağıtarak virüsü tanıtan, korunma önlemlerini içeren bilgilendirme çalışmalarında başladık.
Menteşe Belediyesi Pandemi İç Eylem Planını hazırlayarak tüm birimlerimizde gereken tedbirleri aldık.
Virüsün yayılımının ve bulaşın başladığı andan itibaren kamusal alanlarda ve halkın açık olarak kullandığı, parklar ve oyun grupları, yürüyüş yolları, caddeler, meydanlar, pazaryerleri, ibadethaneler, umumi tuvaletler, eğitim kurumları, kamu binaları gibi pek çok alanda dezenfeksiyon çalışmalarını başlattık ve kesintisiz sürdürdük. Halka açık genel tuvaletlerde lavabo çeşmelerini sensörlü hale getirdik.
Pazaryeri girişlerinde dezenfektan istasyonları oluşturduk. Pazaryeri girişlerinde maske dağıtımı yaparak, üreticilerin ve vatandaşlarımızın alışverişlerini maskeyle yapmalarını sağladık. Pazaryerleri ve tüm iş yerlerinde maske, mesafe, hijyen denetimlerimizi sürdürdük. İlk etapta 120 bin tek kullanımlık olmak üzere toplamda 250 bin adet cerrahi maske ve 80 bin yıkanabilir bez maske dağıtımında bulunduk. Maskesi olmadığı için hastaneye gidemeyen, dışarıda acil ihtiyaçlarını karşılaması gereken vatandaşların evlerine kadar giderek maske verdik. Uzun bir dönem kapalı kalan esnaflara işyerlerini açtıkları dönemde maske ve dezenfektan dağıttık. 65 yaş üzeri kendi yemeğini yapamayan vatandaşlarımıza belediye aşevinden sıcak yemek sağladık. Özellikle yurt dışından gelen, üniversitelerin kapanmasına rağmen memleketine dönemeyen öğrencilere kahvaltılık malzeme ve gıda paketi desteği sağladık. Bin 333 adet gıda kolisini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Covid nedeniyle temaslı ya da testi pozitif olan ve evde izolasyona alınan vatandaşların 2 öğün sıcak yemeklerini aşevinden karşılayarak evlerine teslim ettik. Günlük yaklaşık 200 kişiye sıcak yemek yardımında bulunduk.
GEKA hibe desteği ile Kafaca, Düğerek, Ortaca Mahallelerimizdeki 52 dönümlük arazide yetiştirdiğimiz yerli ata tohumu sebzelerin bir kısmını ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırdık, bir kısmını da aşevinde sıcak yemek yapımında kullanarak yine ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yemek ihtiyacını karşıladık. Salgının ve karantina sürecinin oluşturduğu psikolojik etkileri azaltmak ve dayanışma göstermek için ‘Yalnız Değilsiniz’ sloganıyla Psikolojik Danışma Hattımızı aktif hale getirdik. Karantina döneminde evde kalan halkımıza hem moral vererek psikolojik destek sağlamak hem de toplumsal dayanışmayı arttırmak adına Muğla Müzisyenler Derneği sanatçılarımızdan oluşan sokak müzisyenlerimizle mahalle aralarında müzik yapılmasını sağladık.
Pandemi sürecinde zor günler geçiren esnafımıza sahip çıkmak adına kiracımız olan 344 işyerine yönelik kira indirimine gittik. Kiracımız olan 63 iş yerinden kapalı olduğu sürede işyeri kirası almadık. Pandemi sürecinde açık olan ancak kısıtlamalar nedeniyle işleri iyi gitmeyen 73 işyerine yüzde 50, 208 işyerine yüzde 25 kira indirimi uyguladık. Ayrıca yine kiracımız olan çiftçilerimizden tarım arazilerinde yüzde 50 kira indirimi uyguladık. Uzaktan eğitime erişimi olmayan ve desteğe ihtiyacı olan çocuklara tablet dağıtımı gerçekleştirildik. Yüz yüze etkinliklerimizi gerçekleştiremediğimiz bu zorlu süreçte kurslarımızı online olarak verdik. Ayak Tenisi, Masa Tenisi, online Satranç Turnuvası ve WR Turnuvası gibi pandemi koşullarına uygun aktiviteler düzenledik” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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