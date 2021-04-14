Baba ve oğlunun katil zanlısı yakalandı (2)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Erol Atmaca (55) ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'yı (29) av tüfeğiyle vurarak, öldüren evli ve 2 çocuk babası Menduh D.'nin (43) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Elektrik tamircisi Memduh D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Menteşe Cavit AKGÜN

2021-04-14 14:39:34



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