Karabağlar yaylasının bir tarihi yapısı daha ayağa kalkıyor Türkiye’nin çıkılan değil inilen tek yaylası durumundaki Menteşe ilçesindeki Karabağlar yaylasında bulunan tarihi Narlı kahvesinin restorasyonu devam ediyor.

Menteşe Belediyesi tarafından restore edilen ve kültür turizmi konusundaki en önemli destinasyonlardan olan Karabağlar Yaylası’nda bulunan tarihi Narlı Kahvesini ziyaret eden Başkan Gümüş, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Menteşe’de bulunan tarihi yapıları restore ederek geleceğe taşıdıklarını belirten Başkan Gümüş, Tarihi Narlı Kahvesinin restorasyonunun ardından Menteşe’deki kültür turizmi için önemli bir nokta olacağını ifade etti.

Başkan Gümüş, “Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığından yüzde 90 hibe desteği alarak restorasyonuna başladığımız üçüncü derece doğal sit bölgesi olan Karabağlar Yayla’mızdaki tarihi Narlı Kahvemizde çalışmalar devam ediyor. Restorasyon sonunda kahvehane ve müştemilat alanları tamamlanarak halkımızın hizmetine açılacak. Müştemilat olarak kullanılan evin içine de yayla evi dekorasyonu yapmayı planlıyoruz. Tarihi değerlerimize sahip çıkıyor, onları koruyarak geleceğe taşıyoruz.” diye konuştu.

Çalışmaların devam ettiği Narlı Kahvesindeki restorasyon kısa bir süre içerisinde tamamlanarak kullanıma açılacak.

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