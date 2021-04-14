Bodrum Belediye Başkanı Aras, Mustafa Üstündağ’a açtı ağzını yumdu gözünü Ticaret Odası Başkanı: "Mustafa Üstündağ Bodrum’a gelmesin"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum Belediye Başkanı Aras, Mustafa Üstündağ’a açtı ağzını yumdu gözünü Ticaret Odası Başkanı: "Mustafa Üstündağ Bodrum’a gelmesin"

İHA

Bodrum Belediye Başkanı Aras, Mustafa Üstündağ’a açtı ağzını yumdu gözünü Ticaret Odası Başkanı: "Mustafa Üstündağ Bodrum’a gelmesin"

27 yıl aradan sonra Bodrum'da ilk kez düzenlenen ralli organizasyonu olan "Rally Bodrum" ödül töreni sonrasında Mustafa Üstündağ tarafından gölge düşürülen ralli hakkında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, açtı ağzını yumdu gözünü. Aras’ın yanı sıra Bodrum Ticaret Odası Başkanı da Üstündağ’ı Bodrum’a istemediklerini açıkladı.
Pazar günü sona eren “Ralli Bodrum” otomobil yarışlarının hemen ardından araçların bulunduğu otoparkta gerginlik çıkaran ve sonra adam çağırarak komite üyelerini dövdüren Mustafa Üstündağ ile ilgili çıkan olaylara ilişkin Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Başkanı Ahmet Aras ve oda başkanları tarafından oyuncu Mustafa Üstündağ’ı kınayarak Bodrum’da istemediklerini söylediler.
Bodrum Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleşen basın açıklamasına, Bodrum Belediye Başkanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan ve BODER Yönetim Kurulu Üyesi Itır Köylü katıldı.

"Bu vandallığı Türkiye'ye haykırmak için buradayız"
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Mustafa Üstündağ’ın yaptığı olayı Türkiye’ye anlatmak için toplandıklarını belirterek, "Karya Otomobil Sporları Kulübü öncülüğünde, Bodrum Tanıtma Vakfı'nın destekleriyle ve Türkiye Otomobilciler Federasyonu (TOSFED) işbirliğinde Bodrum'a çok yakışan bir organizasyonun sonuç değerlendirmesini yapmak üzere toplandık. Aslında mükemmel şekilde organize edilip devam eden bu organizasyon, ödül töreniyle bile örnek olarak gösterilmişken, ödül töreninin akabinde kendini bilmez bir kaç hadsizin sergilediği çirkin davranışlardan dolayı basında farklı bir şekilde yer almıştır. Biz, oda başkanlarımız ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri olarak bu vandallığı, bu magandalığı, bu şiddeti, bu kendini bilmezliği bütün Türkiye'ye haykırmak için buradayız" ifadelerini kullandı.
Bodrum'un 3 bin 500 yıldır hoşgörü, mutluluk ve kardeşliğin kenti olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Aras sözlerine şöyle devam etti:
"Bu kente gelerek, her ne sebeple olursa olsun bu kentin huzuruna güvenine, hoşgörüsüne layık olmayan insanları biz Bodrum'da görmek istemiyoruz. Bu kadar iyi niyetli yapılan, Bodrum'un ismini bir kez daha dünyaya duyurmak için mücadele ettiğimiz, doğru organizasyonları getirmeye çalıştığımız ve bunun için emek, zaman, para harcadığımız önemli bir etkinliğin kirletilmesine izin vermeyeceğiz. Bu etkinliğin küfürle, şiddetle, magandalıkla, vandallıkla anılmasını istemiyoruz. O yüzden bu toplantıyı hep birlikte düzenledik ve şiddetin her türlüsüne karşı Bodrum'u yöneten öncü önderler, liderler olarak bu açıklamayı yapma gereği hissettik."

"Siyah arabalı mafyavari kişileri istemiyoruz"
Bu tür organizasyonların kentin ekonomisine, kültürüne, sosyal hayatına ve tanıtımına çok büyük katkı sağlamak amacıyla yapıldığını hatırlatan Başkan Aras, "Bizim buradaki maksadımız Bodrum'un yeniden otomobil sporları takviminde yer alması ve tanıtım çalışmalarına renk katmasıydı. Ve yine bu çalışmalar için en az üç ay boyunca ter döktük ki bu organizasyon burada yapılabilsin. Yani bu organizasyonun, iki günlük etkinliğin arkasında aslında çok önemli bir çalışma süreci yatmakta. Yani bu yapılan sadece oradaki 15 dakikalık kavga, gürültü değildir. Burada verilen üç aylık, beş aylık, bir yıllık emeğin heba edilmesidir. Bunu tavrı da, adına sanatçı olduğunu söylediğimiz bir vatandaş tarafından görüyoruz. Bu arkadaşımız bir televizyon dizisinde yer alıyor ve bu dizide de şöyle bir repliği var arkadaşlar, 'Lanet olsun içimdeki insan sevgisine' diye bir replikle bu dizide yer alıyordu biliyorsunuz, işte buyurun içindeki insan sevgisi burada vücut buldu. Ben tabii ki burada şunu da çok net ifade etmek istiyorum arkadaşlar; O adama uyup ta bir telefonuyla oraya gelip bizim arkadaşlarımıza, güvenlik görevlilerine, oradaki güzide okulumuzun personeline, Otomobilciler Derneği'nin başkanına, ve gerçekten orada bulunan güzide bir kitleye saldıran, küfreden, arkasından tekme, tokat girişen, arkasından da yetmiyor birde silah çekip ateş eden, Bodrum'dan da eğer bu adamın yaptıklarına katılan varsa onları da burada istemiyoruz, onlarla da ilgili çalışmalarımızı başlatıyoruz. Bodrum'da işletmeci adı altında yada çalışan adı altında mafyavari, şiddet yanlısı, cebinde silah, belinde silah, altında siyah arabalar, biz Bodrum'da bu şekilde oluşumlara izin vermeyeceğiz. Bodrum, biraz önce ifade ettiğim gibi 3 bin 500 yıllık hoşgörünün, kardeşliğin, dostluğun, turizmin, kültürün adresidir" ifadelerini kullandı.

"Böyle insanlar Bodrum'a gelmesin"
Türkiye’nin önde gelen sanatçılarının ve düşünürlerin uzun süredir Bodrum'da yaşayarak kendilerini Bodrum'da daha iyi ifade ettiğini belirten Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ise şunları ifade etti: "İnanın şu pandemi döneminde bu ralliyi yapmak, 500600 kişilik bir ekibin Bodrum'a gelmesi, Bodrum'a ekonomik katkı vermesi her yerin kapalı olduğu şu süreçte bizim için, üyelerimiz için artı bir avantajdı. Her şey çok güzel gitti. Ödül töreni güzel gitti ama maalesef sonunda kendini sanatçı diye ifade eden bir beyefendinin haksız taarruzlarıyla karşı karşıya geldik. Bakıyoruz, inceliyoruz kaybolan ismin, Bodrum'un marka değerini kullanarak tekrar gündem yapmaya çalışıyor. Bodrum Ticaret Odası başkanı olarak, Bodrum tüccarları olarak lütfen gidin başka yerlerde yaşayın. Bodrum gibi saygının, hoşgörünün, mutluluğun başkentinde yaşamayın sevgili sanatçı beyefendi. Gidin kendinizi başka yerde ifade edin, başka yerde yaşa" diye konuştu.

"Böyle insanlara prim vermeyeceğiz"
TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Yüksel Aslan ise başkanların sözlerine katıldığını, ortada çok büyük bir emeğin olduğunu belirterek, "Ben organizasyonun bir çok bölümünü birebir kendim takip ettim. Yabancı basınında takip ettiği böyle bir organizasyonda bir anda böyle bir hadsizin hareketlerinden dolayı böyle güzel bir organizasyona gölge düşmesi tabii ki bizi de üzdü. Tabi biz Bodrum olarak böyle insanlara prim vermeyeceğiz" dedi.
Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan da tüm başkanlarla birlikte Bodrum'u daha iyi tanıtmak için çalıştıklarını söyleyerek, "Maalesef böyle tatsız olaylar gelişiyor bazen. Ama bugün bizim yaptığımız bütün başkanların ortak kararıyla Bodrum'da biz huzuru bozacak, karşımızda mafya tipli adamların gelipte, tatil huzur demektir biliyorsunuz dinlenme demektir, böyle anılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bütün başkanlarımızla her zaman buna karşı duracağız" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabağlar yaylasının bir tarihi yapısı daha ayağa kalkıyor Türkiye’nin çıkılan değil inilen tek yaylası durumundaki Menteşe ilçesindeki Karabağlar yaylasında bulunan tarihi Narlı kahvesinin restorasyonu devam ediyor.
YEREL HABERLER Karabağlar yaylasının bir tarihi yapısı daha ayağa ...
Baba ve oğlunun katil zanlısı yakalandı (2)
YEREL HABERLER Baba ve oğlunun katil zanlısı yakalandı (2)
Menteşe Kızılay'dan kırsal mahallelere gıda kolisi desteği
YEREL HABERLER Menteşe Kızılay'dan kırsal mahallelere gıda kolisi ...
Muğla’da 800 kilometre dere temizliği yapıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri il genelinde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında 2014 yılından bu yana yaklaşık 800 bin metre dere temizliği yaptı.
YEREL HABERLER Muğla’da 800 kilometre dere temizliği yapıldı Muğla ...
Güney Ege'de tatlı mesai
YEREL HABERLER Güney Ege'de tatlı mesai
Katil zanlısı Adliyeye sevk edildi Muğla’nın Menteşe ilçesi Zeytinköy Mahallesinde baba ve oğlunu öldürdükten sonra firar eden katil zanlısı M.D. bu sabah yakalanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
YEREL HABERLER Katil zanlısı Adliyeye sevk edildi Muğla’nın Menteşe ...
Menteşe Belediyesi Pandemi raporu hazırladı Menteşe Belediyesi 11 Mart 2020 tarihinden itibaren ülkemizde görülmeye başlayan Covid -19 vakalarının ardındın 1 yıllık süre içerisinde pandemi ile mücadele çalışmalarını değerlendirdi.
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesi Pandemi raporu hazırladı Menteşe ...
Zeytincilik sektörü, yağ ihracatındaki düzenlemenin yüzde 50 dökme yüzde 50 ambalajlı olarak revize edilmesini istedi
YEREL HABERLER Zeytincilik sektörü, yağ ihracatındaki düzenlemenin ...
Muğla Büyükşehir'in Milas'ta dezenfekte çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehir'in Milas'ta dezenfekte çalışmaları ...
Büyükşehir’den Ramazan’da vatandaşlara gıda paketi Muğla Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı’nda ihtiyaç sahibi vatandaşlara “Gıda Paketi” yardımı yapıyor.
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Ramazan’da vatandaşlara gıda ...
Bodrumspor Play-Off hedefi için sahada
YEREL HABERLER Bodrumspor Play-Off hedefi için sahada
Çobanlık ‘parası çok hanımı yok’ mesleği oldu Yaşlı çoban kız babalarına seslendi; Bu meslek hanımı gül gibi geçindirir
YEREL HABERLER Çobanlık ‘parası çok hanımı yok’ mesleği oldu Yaşlı ...
Yol kenarında yaralı bulunan kedi silahla vurulmuş
YEREL HABERLER Yol kenarında yaralı bulunan kedi silahla vurulmuş
Baba ve oğlunun katil zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Baba ve oğlunun katil zanlısı yakalandı
5.1'lik deprem sonrası Datça'da alan taraması tamamlandı, olumsuzluk yok
YEREL HABERLER 5.1'lik deprem sonrası Datça'da alan taraması ...
Baba ve oğluna kurşun yağdıran cinayet zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Baba ve oğluna kurşun yağdıran cinayet zanlısı ...
Muğla açıklarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem korkuttu
YEREL HABERLER Muğla açıklarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki ...
Datça açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Datça açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem/ Ek ...
Datça açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem / Fotoğraf
YEREL HABERLER Datça açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem / Fotoğraf
Datça açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Datça açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
AFAD: “Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 23.28'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.”
YEREL HABERLER AFAD: “Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi ...
Milas - Bodrum karayolunda zincirleme kaza
YEREL HABERLER Milas - Bodrum karayolunda zincirleme kaza
15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ...