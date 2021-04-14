Muğlaspor - Bayrampaşaspor: 3-0 

MUĞLA, (DHA)STAT: Muğla Atatürk
HAKEMLER: Cihan Ölmez (xx), Yakup Erdoğan (xx), Yunus Çiftçi (xx)
MUĞLASPOR: Hasan (xxx) Emre Yıldırım (xxx), Osman (xx), Emre Okur (xx) (Dk. 85 Ömer Faruk), Fatih (xx) (Dk. 63 Enes x), Burçin (xx), Gürkan (xxx), Bülent (xxx), Buğrahan (xx) (Dk. 63 Oğuzhan x), İbrahim Can (xxx), Ender (xxx) (Dk. 63 Erol x)
BAYRAMPAŞASPOR: Mehmet Enes (x) Barış (xx), Mehmet Sefa (x), Ege (xx), Samet (xx), Batuhan (x) (Dk. 65 Nasrullah x), Erkam (x), Bünyamin (xx) (Dk. 83 Göksel), Burak (xx), Serkan (x) (Dk. 46 İlkay xx), Timur (x) (Dk. 46 Kerem xx)
GOLLER: Dk. 40 Emre Okur, Dk. 62 Bülent, Dk. 90 Erol (Muğlaspor)
SARI KARTLAR: Emre (Muğlaspor), Bünyamin, Mehmet Sefa (Bayrampaşa)MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta küme düşmesi kesinleşen Muğlaspor, konuk ettiği Bayrampaşaspor'u 3-0 yenerek bu sezonki 4'üncü galibiyetini elde etti. Yeşil-beyazlılar 40'ıncı dakikada Emre Okur'un golüyle öne geçti: 1-0. Ev sahibi ekip 62'de Bülent'in golüyle farkı ikiye çıkarıp rahatladı: 2-0. Muğlaspor'da son sözü 90'da Erol söyledi: 3-0.DHA-Spor Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2021-04-14 17:04:57
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.