'Datça cennet kalsın' eylemi



Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesi Kargı Koyu'ndaki Hazine'ye ait 128 dönümlük arazinin Özelleştirme İdaresi'ne devredilerek turistik tesis yapılmasının önünün açıldığını öne süren yaklaşık 300 kişilik grup, eylem yaptı. Grup, 'Datça cennet kalsın' yazılı pankart da taşıdı.

Datça Demokrasi Platformu'nca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen eyleme 300'e yakın kişi katıldı. Katılımcılar, 'Datça cennet kalsın' yazılı pankart eşliğinde, "Havama, suyuma, toprağıma dokunma", "Kargı halkındır, satılmaz" diye slogan attı. Polisin geniş güvenlik önlemi altında gerçekleştirilen eyleme CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni de katıldı. Datça Demokrasi Platformu Temsilcisi Melda Omay tarafından okunan basın açıklamasında, imar planı değişikliğinin iptali istendi. Açıklamada; eşsiz denizi ve doğal güzellikleri ile ünlü Kargı Koyu'nun, 2 bin yıllık Antik Karya Yolu'nun güzergahında yer aldığı belirtilerek, "Betona kurban edilmesini istemiyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Mücadelemizi, bu karar, iptal edilene kadar sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde imza kampanyası, hukuksal girişimler, sosyal medya kampanyaları, sokak eylemleri ve etkinliklerle bu direnişi büyüyeceğiz" ifadelerine yer verildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-04-14 18:14:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.