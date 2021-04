'Rally Bodrum' turnuvasının ardından çıkan olaylara tepki gösterildi

Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 27 yıl aradan sonra ilk kez düzenlenen ralli organizasyonu olan 'BOTAV Rally Bodrum' turnuvasının ödül töreninin ardından yaşanan kavgaya ilçe genelinden tepki gösterildi. Belediye ve oda başkanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, düzenledikleri ortak basın açıklamasında Bodrum markasını kimsenin kirletemeyeceği belirterek, olayları çıkartanların bir daha ilçede görmek istenmediği dile getirildi.

Bodrum'da 11 Nisan'da, 'Rally Bodrum' turnuvasının ödül töreninin ardından aralarında oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da olduğu bir grup ile rallinin komite üyeleri arasında tartışma çıkmış, çıkan kavgada 1 kişi bacağından silahla, 3 kişi de darbedilerek yaralanmıştı. Olayın ardından Bodrum Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ortak basın açıklamasında, Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Başkanı Ahmet Aras, ODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez ve Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan yaptıkları konuşmalarda, Bodrum markasını kimsenin kirletemeyeceğini belirterek olayları çıkartanlara yönelik sert tepki gösterdi. Öte yandan, Bodrum'da her türlü şiddet olayının karşısında olunacağı ve Bodrum'a yakışmayan bu tip insanların Bodrum'da istenmediği dile getirilidi.

'KENDİNİ BİLMEZLİĞİ BÜTÜN TÜRKİYE'YE HAYKIRMAK İÇİN BURADAYIZ'

Ortak basın toplantısının konuşan Başkan Ahmet Aras şunları söyledi:

"Karya Otomobil Sporları Kulübü öncülüğünde, Bodrum Tanıtma Vakfı'nın destekleriyle ve Türkiye Otomobilciler Federasyonu (TOSFED) işbirliğinde Bodrum'a çok yakışan bir organizasyonun sonuç değerlendirmesini yapmak üzere toplandık. Aslında mükemmel şekilde organize edilip devam eden bu organizasyon, ödül töreniyle bile örnek olarak gösterilmişken, ödül töreninin akabinde kendini bilmez bir kaç hadsizin sergilediği çirkin davranışlardan olayı basında farklı bir şekilde yer almıştır. Biz, oda başkanlarımız ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri olarak bu vandallığı, bu magandalığı, bu şiddeti, bu kendini bilmezliği bütün Türkiye'ye haykırmak için buradayız."

'2-3 AYLIK EMEK, 15 DAKİKALIK KAVGAYA HEBA EDİLMEMELİDİR'

Bodrum'un 3 bin 500 yıldır hoşgörü, mutluluk ve kardeşliğin kenti olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Aras, "Bu kente gelerek, her ne sebeple olursa olsun bu kentin huzuruna, güvenine, hoşgörüsüne layık olmayan insanları biz Bodrum'da görmek istemiyoruz. Bu kadar iyi niyetli yapılan, Bodrum'un ismini bir kez daha dünyaya duyurmak için mücadele ettiğimiz, doğru organizasyonları getirmeye çalıştığımız ve bunun için emek, zaman, para harcadığımız önemli bir etkinliğin kirletilmesine izin vermeyeceğiz. Bu etkinliğin küfürle, şiddetle, magandalıkla, vandallıkla anılmasını istemiyoruz. O yüzden bu toplantıyı hep birlikte düzenledik ve şiddetin her türlüsüne karşı Bodrum'u yöneten öncü önderler, liderler olarak bu açıklamayı yapma gereği hissettik. Bizim buradaki maksadımız Bodrum'un yeniden otomobil sporları takviminde yer alması ve tanıtım çalışmalarına renk katmasıydı. Ve yine bu çalışmalar için en az üç ay boyunca ter döktük ki bu organizasyon burada yapılabilsin. Yani bu organizasyonun, iki günlük etkinliğin arkasında aslında çok önemli bir çalışma süreci yatmakta. Yani bu yapılan sadece oradaki 15 dakikalık kavga, gürültü değildir. Burada verilen üç aylık, beş aylık, bir yıllık emeğin heba edilmesidir. Bunu tavrı da, adına sanatçı olduğunu söylediğimiz bir vatandaş tarafından görüyoruz." dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-04-14



