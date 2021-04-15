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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ammar Issa: “Çevre dostu güzellik ürünleri sunuyoruz”

İHA

Ammar Issa: “Çevre dostu güzellik ürünleri sunuyoruz”

AMR Hair and Beauty’i, 2004 yılında 14 yaşında eBay işletmesi olarak kurduğunu ifade eden Avustralyalı genç iş adamı Ammar Issa, “Çevre dostu güzellik ürünleri sunan AMR şimdilerde Avustralya’nın en hızlı gelişen saç ve güzellik tedarik şirketi oldu” dedi.
AMR Hair and Beauty, üç aylıkken ailesiyle Avustralya'ya göç eden Ammar Ahmad tarafından 2004 yılında kuruldu. Avustralya'daki saç ürünlerinin olması gerekenden çok daha pahalı olduğunu erken fark ettiğini ve bu anlayışın onu 2004'te eBay'de satış yapmaya yönelttiğini anlatan AMR Hair & Beauty CEO'su Avustralyalı işadamı Ammar Issa, altı yıl sonra girişiminin resmi olarak AMR Hair & Beauty Supplies Pty Ltd olarak tescil edildiğini ifade etti.
Hem tüketicilere hem de satıcılara uygun fiyatlarla geniş yelpazeli ürünler sunduklarını söyleyen Ammar Issa, AMR Hair & Beauty ile Avustralya pazarına uygun maliyetli temel salon ürünleri sağladıklarını belirterek, “Uygun maliyetli saç ürünlerine erişim çoğu tüketicinin istediği bir şeydir. Ancak bu, güzellik endüstrisinde var olmak isteyen küçük salonlar ve kişisel satıcılar için bir hayatta kalma meselesi olabilir. AMR, hem tüketicilere hem de satıcılara uygun fiyatlarla geniş yelpazeli salon ürünleri koleksiyonu satarak, her iki gruba da yardımcı oluyoruz" dedi.
Çevre dostu ürünler sunduklarına dikkat çeken Ammar Issa, "Büyüdükçe ve genişledikçe, AMR sadece saç ürünlerini değil, salonlarda kullanılacak her türlü ürün kategorisini müşterilerine sunmaya başladı. Bugün şirket, müşterilerce çok beğenilen yüzlerce markaya ait saç şekillendirme aletleri, berber malzemeleri, profesyoneller için yapılmış çeşitli güzellik aletleri ve hatta salon mobilyalarını içeren geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Geleneksel ürünlerin yanı sıra müşterilerine AMR, aynı zamanda yenilebilir kaynaklardan üretilmiş bir dizi çevre dostu güzellik ürünü de sunuyor. Bu koleksiyon serisi, bitkisel malzemelerden üretilmiş sertifikalı organik ürünler, mineraller ve botaniklerden oluşuyor. Bu koleksiyon aynı zamanda çok çeşitli vegan güzellik malzemelerini de barındırıyor" ifadelerini kullandı.

“Güzellik AMR’nin kalbinde”
AMR’nin faaliyetlerinin arkasındaki ekibin yıllar geçtikçe büyüdüğünü ve daha çeşitli hale gelmeye başladığını anlatan Ammar Issa, "Ekibimizin iç yapısı, AMR'nin pazardaki varlığında hayati bir rol oynayan çeşitli yetenek ve becerilere sahip 75'ten fazla çalışandan oluşan bir birikimdir" diyerek, "Ekibimizin becerilerinin birleşimi ve takımımızın coşkusu, şirketimizin sektör içinde ve ötesinde trend belirleyici olmasını sağlayan unsurlardır “ifadelerinde bulundu.
İşadamı Ammar Issa, kuaför ve güzellik salonlarının AMR’nin kalbinde yer aldığını belirterek, “Salon ürünlerinin erişilebilir, uygun fiyatlı ve tüm müşterilerimiz için uygun olması gerektiğine inanıyoruz. AMR, ticari müşterilerine kayıtsız şartsız ticari fiyatları garanti ediyor" diye konuştu.

“Eğitim fırsatı sunuyor”
Eğitim fırsatları da sunduklarını dile getiren Avustralyalı iş adamı Ammar Issa, AMR şu anda Avustralya'nın en hızlı büyüyen saç ve güzellik tedarik kuruluşu ve yılda 50 milyon doların üzerinde ciro yapıyor. Şirketin ürünlerinden satın almak isteyen müşteriler, şirketin fiziksel lokasyonlarından birini ziyaret edebilir. Biri Ingleburn ve diğeri Penrith’te olmak üzere şirketin iki mağazası bulunuyor. AMR’nin ürün yelpazesi web siteleri https://amr.com.au/ üzerinden müşterinin hizmetine sunulmuştur. Özel avantajlara ve fiyatlara erişmek isteyen yatırımcıların AMR'nin üyelik programına kaydolmaları gerekiyor. Üyelik, diğer tüketicilerin erişemeyeceği ürünlere, fiyatlara ve avantajlara erişimi sağlıyor. Yatırımcılar ayrıca görsel eğitimler, atölyeler ve ustalık sınıfları içeren bir öğrenme aracı olan AMR'nin eğitim akademisine erişim kazanıyor" dedi.

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