Kanala devrilen traktörün sürücüsü Arzu, hayatını kaybetti

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Süleyman İLTER / ORTACA (Muğla, DHA)MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde kanala devrilen traktörün sürücüsü Arzu Oruç (39), yaşamını yitirdi.

Kaza, Ortaca-Sarıgerme yolu Akıncı Mahallesi Kemal Şahin Bulvarı Yeşilyurt Kavşağı'nda meydana geldi. Bir otelin bahçe işleriyle ilgilenen 2 çocuk annesi Arzu Oruç'tan haber alamayan yakınları, meraklanıp aramaya çıktı. Oruç'un kullandığı traktör, kanala devrilmiş halde bulundu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen traktör, vinçle çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Oruç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Arzu Oruç'un cenazesi, ambulansla Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Ortaca Süleyman İLTER

2021-04-15 13:14:29



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