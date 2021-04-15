Menteşe Belediyesi, Ramazan paketi dağıtımına başladı

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, Menteşe Belediyesi hayırseverlerin de desteğiyle ihtiyaç sahiplerine Ramazan paketi dağıtımlarına başladı. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Ramazan Ayı’nın ilk haftası içinde 600 Ramazan paketini ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdıklarını açıkladı.

Her yıl Ramazan ayında kurulan ve halkın yoğun ilgi gösterdiği iftar çadırını, bu sene koronavirüs salgını nedeniyle kuramadıklarını belirten Başkan Gümüş, “Dayanışma ve paylaşma duygularının Ramazan ayında arttığı bilinciyle, hazırladığımız Ramazan paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Şuana kadar çoğunluğunu belediyemiz imkânları ile temin ettiğimiz 600 Ramazan paketini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Ayrıca Ramazan paketleri için gönüllü olarak katkıda bulunmak isteyen hayırsever vatandaşlarımız da bizlere destek oldular. Hayırsever vatandaşlarımıza bu hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. Amacımız, Ramazan Ayı boyunca tüm halkımızın iftar sofralarında yüzlerini güldürebilmek ve zor zamanları dayanışma içerisinde birlikte atlatabilmek. Ramazan Ayı boyunca sürecek olan desteğimizin, hayırsever vatandaşlarımızın da katkılarıyla daha da güçleneceğine inanıyorum” dedi.

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