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Başkan Gürün Turizm Haftası’nı kutladı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 15-22 Nisan Turizm Haftası’nı kutlayan bir mesaj yayımladı.

İHA

Dünya'nın ve Türkiye'nin turizmde söz sahibi ve marka şehirlerinden birinin birbirinden değerli 13 ilçesi ile Muğla olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün şehirlere, ülkelere değer katan, döviz gelirleri ile ekonomiyi ayakta tutan bacasız sanayi turizmin ve bu sektörden geçimini sağlayan tüm turizmcilerin 1522 Nisan Turizm Haftası'nı kutladı.

Başkan Gürün Turizm Haftası’nı kutladı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 15-22 Nisan Turizm Haftası’nı kutlayan bir mesaj yayımladı.

Dünya’nın ve Türkiye’nin turizmde söz sahibi ve marka şehirlerinden birinin birbirinden değerli 13 ilçesi ile Muğla olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün şehirlere, ülkelere değer katan, döviz gelirleri ile ekonomiyi ayakta tutan bacasız sanayi turizmin ve bu sektörden geçimini sağlayan tüm turizmcilerin 1522 Nisan Turizm Haftası’nı kutladı.
Başkan Gürün; “Muğla 12 ay turizm olanakları ile yaşanacak bir şehir”
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Muğla deyince insanların aklına ilk gelen yaz aylarında gitmek, görmek istedikleri ve tatillerini geçirmek istedikleri, Bodrum’undan Marmaris’ine, Fethiye’sinden Datça’sına ilçeleri ile ünlü bir şehir gelir. İsmini Halikarnas Balıkçısı’nın koyduğu Mavi Yolculuk’la keşfedilmeyi bekleyen eşsiz koyları, Karia, Likya imparatorluğu yanında birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, tarihe ışık tutan antik kentleri, coğrafi terimlere inat çıkılmayan aksine inilerek ulaşılan Evliya Çelebi’nin; “Karabağlar yaylasına giren kişi bir ağaç deryasında kaybolup, yolunu bulamaz. Bağ yollarına güneş ışığı bile giremez.” diye tarif ettiği yaylalara ve daha birçok güzelliğe sahip, şanslı bir ildir. Sadece yaz aylarında değil Muğla sahip olduğu değerlerle 12 ay turizm potansiyeline sahip olan Türkiye’nin turizm gelirlerine katkı açısından ilk üçte yer alan bir şehirdir.” dedi.
Başkan Gürün; “Umutsuz olmaya hakkımız yok, güzel günlere birlikte ulaşacağız”
Mart 2020’den beri Türkiye’de görülen korona virüs salgını nedeni ile turizmde kayıpların yaşandığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün merkezi hükümetin alacağı, alması gereken tedbirler, aşılanma ve vatandaşların hep birlikte mücadelesi ile bu zor günlerin aşılarak tekrar Muğla’nın yerli ve yabancı misafirlere ev sahipliği yapacağını belirtti.
Başkan Gürün; “Tüm dünyada olduğu gibi pandeminin en çok etkilediği sektörlerden biri de ne yazık ki turizm. 2020 turizm sezonundan çok umutlu olan turizmcilerimiz mart ayında ülkemizde görülmeye başlanan salgınla umutlarını 2021’e taşımıştı. Aşının bulunması, salgınla mücadelede alınan tedbirlere rağmen ülkemiz ne yazık ki salgında en fazla vakanın görüldüğü günleri yaşıyor. Bu da turizmi, ülkemize vatandaşlarını gönderecek ülkelerin uçuşları, rezervasyonları iptal etmesine neden oluyor. Bir an önce tedbirler arttırılmalı, ülkemizin yüzde 60’ından fazlası aşılanmalı, toplum bağışıklığı sağlanarak vakaların en aza inmesi için mücadele edilmelidir. Birçok sektör gibi turizmcilerimizin de umudu salgının bir an önce bitmesi, yerli ve yabancı misafirlerimize kapılarımızı açabilmektir. Salgında yeni turizm seçenekleri ortaya çıksa da ekonomik gelir, turizm esnafının tekrar ayağa kalkabilmesi için topyekün bir mücadeleye, salgınsız bir Türkiye’ye ihtiyaç vardır. Merkezi hükümet başta olmak üzere herkesin bu mücadelede sorumluluk alması gerekmektedir.
Geçmiş yıllara göre buruk bir turizm sezonuna hazırlansak da umutsuz olmaya hakkımız yok. Hep birlikte güzel günlere ulaşacak, şairin dediği gibi motorları maviliklere süreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 1522 Nisan Turizm Haftası’nı kutluyor, turizmle uğraşan tüm esnafımıza kolaylıklar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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