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Milas İlçe Tarım Müdürü Parlu; "Su ürünleri avcılık yasakları başladı"

İHA

Milas İlçe Tarım Müdürü Parlu; "Su ürünleri avcılık yasakları başladı"

Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Parlu, su ürünleri kaynaklarından ekonomik olarak yararlanmak, deniz ve iç sularımızdaki su ürünlerinin kalite ve stoklarının korunması amacıyla Denizlerde ve İç Sularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 5/1 Numaralı Tebliğ ile su ürünleri avcılığına getirilen genel yasakların 15 Nisan tarihi ile başladığını duyurdu.
Su ürünleri genel av yasakları hakkında bilgi veren İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Parlu, “Tüm denizlerimizde 15 Nisan 31 Ağustos tarihleri arasında gırgır ağları ile su ürünleri avcılığı, trol avcılığına açık tüm karasularımızda ise 15 Nisan 15 Eylül tarihleri arasında trol ağları ile su ürünleri avcılığı yasaklandı. Fanyalı ve fanyasız, alttan büzülmeyen, mapa ve tel bulunmayan alamana (voli) ağları ile dönem boyu avcılık yapılması serbest. Ancak 22 metreden (12 kulaç) daha fazla derinliğe sahip alamana (voli) ağları ile gırgır avcılığının yasak olduğu dönemde, avcılık yapılması yasak” dedi.

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