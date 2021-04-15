Selvan'ın katil zanlısı kocası: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum (2)



KIZININ SON KULANDIĞI MONTU VE TOKASINI KOKLAYARAK TESELLİ BULUYOR

Eşi Tanju Acar'ın bıçaklayarak öldürdüğü kızı Selvan Acar'ın acısını hala yaşadığını söyleyen Cemile Kaya (50), kızının son kullandığı montu ve tokayı koklayarak teselli bulmaya çalıştığını söyledi. Kızı Selvan'ın tokasını yanından ayırmadığını belirten Kaya, "Özlemimi fotoğraflarına bakarak gidermeye çalışıyorum" dedi.

'KIZIMI YERDE SÜRÜKLEYİP, DARBETTİ'

Gözyaşlarını tutamayan Cemile Kaya, kızının evliliğini ve başına gelenleri şöyle anlattı:

"Kızım Tanju Acar ile kaçarak evlendi. 15 yaşındaydı kızım, o dönemde Kumluova Ortaokulu'nda öğrenciydi. Okuldan kaçırdılar. Biz yaşı küçük olduğu için evlenmesine izin vermedik. Ancak kızım da 'Kendimi öldürürüm' diyerek evlenmek istedi. Bunun üzerine izin vermek zorunda kaldık. Düğün yaptılar ancak resmi nikah kıyamayıp, bir süre nikahsız yaşadılar. Resmi nikahları yaşı dolunca yapıldı. Kızım bana sürekli eşi Tanju Acar'ın kendisini darbettiğini, öldüreceğini anlatıyordu. Kumluova'dan beni telefonla arayıp, kızımın yerlerde sürüklenip, darbedildiğini anlatıyorlardı. Sonunda kızım Tanju Acar'dan kurtulmak için boşanma davasını açtı. Sosyal medyada sahte hesaplar açıp, kızıma mesajlar gönderiyormuş. Kızım bunları bana anlatırdı. Mesajları gönderen kişinin Tanju olduğunu biliyordu. Kızımı aldatmakla suçluyorlardı. Hepsi yalan çıktı."

'KIZIMI GENÇ YAŞTA ÖLDÜRDÜ, ÖMÜR BOYU CEZAEVİNDE ÇÜRÜSÜN'

Selvan'ı öldüren Tanju Acar'ın cinayeti planladığını cezaevinde birine anlattığının ortaya çıktığını hatırlatan anne Kaya, "Kendisi akli dengesi yerinde olmadığına dair rapor alıp, cezaevinden çıkmayı planlamış. Ama cezaevinde kızımı öldürmeyi planladığı olayı yanındaki kişiye anlatmış. Kızım eşinin yanında mutlu değildi. Kızımın yanına gittiğimde benimle konuşmasına bile izin vermiyorlardı. Derdi çoktu ama anlatamadı. Öldürülmeden 1 yıl önce de yaşadığı şiddet nedeniyle hap içerek intihara bile kalkışmış. Kızımı hunharca öldürdüler. Kızım benim gözümde hiç büyümedi. Genç yaşta öldürdüler. 6 aydır kızımın montunu okşuyorum. Ufacıktı kendisini de çocukları da ufacıktı. Kızımı toprak ettiler. Ben kızıma bunu yapan kişinin cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Ömür boyu cezaevinde çürüsün. Kafasını duvarlara vura vura ölsün" diye konuştu.

'SELVAN, UYUŞTURUCU KULLANDIĞI VE ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN BOŞANMAK İSTEDİ'

Öldürülen Acar'ın ailesinin avukatı Fatih Tahancı, 8 yıllık evli, 2 çocuk annesi Selvan Acar'ın eşinden boşanmak istediği için Tanju Acar tarafından 'canavarca hisle' öldürüldüğünü belirterek, "Selvan Acar öncelikle sırtından bıçak darbesi almış, akabinde kalbinden ve başından bıçak darbesi almış. Katil zanlısı, Selvan Acar'ın ölmesine bilmesine rağmen bıçaklamaya devam etmiş. Selvan'ın cenazesi ertesi gün komşuları tarafından bulundu. Zanlı olay yerinden kaçmıştı ama Fethiye'nin Kınık civarındaki bölgede yakalanarak tutuklandı. Biz o süreçte aileyle beraber sıkıntılı zamanlar geçirdik çünkü dosyada gizlilik kararı vardı. Dosyada deliller toplanırken katil zanlısının ailesi, Selvan'ın zina yaptığını ve eşine karşı sadakatsiz olduğunu dile getiriyorlardı. Selvan 2 çocuğuna, hatta eşine oldukça bağlıydı. Ancak Selvan, eşi uyuşturucu kullandığı ve sürekli şiddet uyguladığı için boşanmak istedi" dedi.

'SELVAN'I SUÇLUYORLARDI ANCAK KATİLİNİN HER ŞEYİ PLANLADIĞI ORTAYA ÇIKTI'

Katil zanlısının ailesinin Selvan Acar'ı karalama kampanyası devam ettiği sırada hükümlü bir tanığın ortaya çıktığını dile getiren Avukat Tahancı, şöyle konuştu:

"Fethiye'de tutuklu bulunan Tanju Acar'ın yan hücrede bulunan hükümlüyle konuştuğu ortaya çıktı. Tanju, buradaki hükümlüye, 'Ben karımı öldürdüm, ne kadar ceza alırım?' diye soruyor. Hükümlü de 'Sen olayı anlat bakalım kardeşim' diyor. Bunun üzerine Tanju olayı anlatıyor, "Selvan'ın benden boşanacağını artık anladım. İkna edemiyorum, öldürmeye karar verdim. Nasıl az ceza alacağımı öğrenmek için de internette araştırmalar yaptım. Ve eğer karımın beni aldattığına dair deliller ortaya koyarsam cezam azalıyor' diyor. Bugün 2 kız çocuğu annesiz kaldı, onu geri getiremeyiz ancak başka Selvanlar ölmesin diyerek bu dosyanın takipçisi olacağız. Toplumsal farkındalığımızın en üst seviyeye çıkması gerekiyor. Tanju savcılık ifadesinde diyor ki, 'Öldüğünü bilmeme rağmen kalbine ve başına bıçak saplamaya devam ettim'. Bu çok acı bir şey. Bu tarz vakaların yaşanmaması için bunu ortaya koyan sanıkların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini düşünüyoruz."Ramazan ÇETİNDeniz TOKAT/FETHİYE (Muğla), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Fethiye Ramazan ÇETİNDeniz TOKAT

2021-04-15 16:45:27



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