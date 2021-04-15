Dere yatağında bulunan yavru flamingo, sağlık kontrolünden geçirildi

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Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, vatandaşların ihbarı üzerine dere yatağında bulunan yavru flamingonun, bakımının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

Bodrum Belediyesi sosyal medya hesaplarına, bugün sabah saatlerinde, vatandaşlar tarafından Gümbet Mahallesi'ndeki bir dere yatağında yavru bir flamingo dolaştığı bilgisi ulaştı. Bodrum Belediyesi sosyal medya ekibi durumu ilgili birimlere bildirdi. Bölgeye ulaşan Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınan yavru flamingo, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Torba Geçici Hayvan Bakım Merkezi'ne getirilen flamingonun ilk kontrolleri yapıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan flamingo, gözetim altına alındı. Sevimli flamingonun, doğal yaşam alanına bırakılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-04-15 18:32:50



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