Denizlerde av yasağı başladı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak denizlerde av yasağını duyurdu.

Barış Saylak yaptığı açıklamada, "Avcılık faaliyetlerini sürdüren gırgır gemileri ile trol gemileri için, av yasağı başladı. Deniz canlılarının habitatını korumak ve yumurtlama sürecini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmelerini sağlamak amacıyla başlayan yasak Karadeniz, Marmara ve Ege Denizinde 01 Eylül 2021, Akdeniz’de ise 15 Eylül 2021 tarihinde ise av yasağı bitecek ve av sezonu yeniden başlayacak" dedi.

Saylak, "Geleneksel yöntemlerle (AğParaketa) avcılık yapan kıyı balıkçılarımız ise 5/1 numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını düzenleyen tebliğde belirtilen şartlara uymak kaydıyla yıl boyunca avcılık faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Su canlılarını korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla herkesi av yasağına uymaya ve duyarlı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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