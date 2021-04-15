Dünyaca ünlü Yassıca Adaları'nda yapılaşma iddiası 



MUĞLA, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı ile Muğla Valiliği tarafından kurulan MUÇEV şirketince Fethiye ilçesindeki Yassıca Adaları'nın özel şirkete kiraya verildiği ve yapılaşmaya açılacağı iddiaları, Sivil Toplum Kuruşları'nı (STK) harekete geçirdi.

Türkiye'nin önemli turizm noktalarından Fethiye'nin Göcek Mahallesindeki dünyaca ünlü Yassıca Adaları'nın MUÇEV tarafından özel bir şirkete kiraya verildiği ve adalarda yapılaşmaya yönelik çalışma başlatılacağı iddiaları STK üyelerini harekete geçirdi. Deniz Ticaret Odası Fethiye Şube Başkanı Şaban Arıkan, konuyla ilgili olarak basın toplantısı düzenledi. Deniz Ticaret Odası Fethiye Şube Başkanlığı'nın ek hizmet binasında gazetecilere açıklamada bulunan Arıkan, Göcek başta olmak üzere ÖÇK bölgesi ilan edilen doğal koylarda son yıllarda artış gösteren yapılaşmayı büyük bir kaygı ile takip ettiklerini belirterek, "El değmemiş doğallıkta özellikle charter ve günübirlik tekneler tarafından tercih edilen koylarımızda sayıları her geçen gün artan restoran, kulübe, duş, tekne bağlama yeri, iskele gibi adlar altındaki yapılaşmalar koylarımız ve denizlerimizin doğallığını yok ettiği gibi, deniz turizminin de sonunu getirecek niteliktedir. Bölgemizin en gözde koylarından biri olan, Türkiye'nin dışa açılan tanıtım fotoğraflarında da yer alan, tekne turizminin marka değeri Yassıca Adaları'nın MUÇEV tarafından üçüncü kişilere kiralanarak işletmeye dönüşeceğini şaşkınlık içerisinde öğrendik" dedi.

'SAĞLIĞIMIZA BÜYÜK ZARAR VERECEKTİR'

Bölgede planlanan tahribata dur dediklerini belirten Arıkan, "Teknelere bir litre atık için 70 bin lira ceza kesilirken, Yassıca Adalarına yapılması gündemde olan işletme ile birlikte kanalizasyon ve atık sular denize dökülecek, bölgeye, doğal yaşama ve sağlığımıza büyük zarar verecektir. Bu resmen çevre ve doğal yaşamın katliamıdır. Nasıl Topkapı Sarayı'na veya Pamukkale travertenlerine inşaat yapılamıyorsa, ülkemizin en önemli tanıtım yüzlerinden biri olan Yassıca Adalarına da inşaat yapılamaz. Bunun düşüncesi bile kabul edilemez. Bölgemizdeki koylarda artan yapılaşma doğal güzelliklerimizi geri döndürülemeyecek şekilde tahrip etmektedir. Bu endişe verici gelişmeler ülkemizin uluslararası platformda prestijine ve turizm potansiyelini de yerle bir etmektedir" diye konuştu.

Doğa harikası kültürel değerleri ve geleceğimizin yok edilmesine asla izin vermeyeceklerini belirten Arıkan, "Talan edilmek istenen değerler hepimizin. Körfezimiz ve koylarımızda tüm yapılaşmanın önüne geçilmedikçe, bölgemize gelen misafirlerimizin huzur bulduğu, el değememiş koylarımız rant uğruna yok edilmeye devam edilecektir. Bölgemizin deniz turizminde tercih edilme sebebini de ortadan kaldıracak nitelikteki bu yapılaşmanın acilen durdurulması için yetkili makamları göreve davet ediyoruz. Yassıca Adalar ile bölgemizdeki tüm kıyı ve koylarda devam eden inşaat alanına son verilmesi için tüm yetkili kurumları gereğini yetirmeleri için çağırıda bulunuyoruz" dedi.FOTOĞFAFLIDHA-Genel Türkiye-Muğla / Merkez MUĞLA, (DHA)

2021-04-15 22:40:22



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