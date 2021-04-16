(son dakika) Ekibinden 1 kişide koronavirüs çıkan Rally Cycling takımı turdan çekildi

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FETHİYE / DHA - 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda mücadele eden Rally Cycling takımı, ekibinden bir kişinin Koronavirüs'e yakalanmasından dolayı organizasyondan çekilme kararı aldı.

Bugün koşulacak 6'ncı etap olan Fethiye Marmaris yarışı öncesi Rally Cycling takımından bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Rally Cycling takımı, organizasyondan çekilme kararı aldı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye

2021-04-16 09:55:24



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