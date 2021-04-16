Fethiye potada kader sınavında

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FETHİYE, (DHA)ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda 28 haftada 7 galibiyet alıp umutlarını tüketen Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, yarın evinde Büyükçekmece Basketbol'u yenemezse küme düşecek. Beşkaza Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak. Büyük oranda havlu atan, ligde kalma şansı mucizelere bağlı olan Muğla temsilcisi kalan 2 maçını kazansa dahi rakiplerinin alacağı skorları bekleyecek. DHA-Spor Türkiye-Muğla FETHİYE, (DHA)

2021-04-16 10:34:07



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