Bodrumspor fırsat kaçırdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BODRUM, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'a gol düellosu şeklinde geçen maçta 4-3 yenilen Bodrumspor, Play-Off yolunda büyük fırsatı kaçırdı. Bu sonuçla sıralamada 58 puanla 6'ncı basamakta kalan yeşil-beyazlılar, rakiplerinin de yenildiği haftayı değerlendiremedi. Bodrumspor'un ilk 5 için kıyasıya yarıştığı Kırklarelispor dış sahada Etimesgut belediyespor'a 2-1 kaybederken, Silahtaroğlu Vanspor da yine deplasmanda Turgutluspor'a aynı skorla boyun eğdi. Teknik direktör Tahsin Tam, bitime 4 maç kala üzücü bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Tahsin Tam, "Bodrumspor olarak hedefimizden lig bitine kadar vazgeçmeyeceğiz. Kritik maçlar bizi bekliyor. Kalan 4 karşılaşmamızı kazanıp rakiplerimizin kaybını bekleyeceğiz. Ancak sonuçta hedefe ulaşacağız" dedi. DHA-Spor Türkiye-Muğla BODRUM

2021-04-16 11:37:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.