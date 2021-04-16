Yavru flamingo doğal yaşam alanına salınacak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolunu şaşırıp Gümbet'te bir dere yatağında dolaşan yavru flamingo doğal yaşam alanına kavuşturulacak.

Bodrum Belediyesi sosyal medya hesaplarına duyarlı vatandaşlar tarafından gönderilen bir mesajla, Gümbet Mahallesi’nde bir dere yatağında yavru bir flamingo dolaştığı bilgisini alan Bodrum Belediyesi Sosyal Medya Ekibi durumu ilgili birimlere bildirdi.

Bölgeye ulaşan Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve bölgedeki Abdullah Barlak adlı vatandaş tarafından bulunduğu yerden alınan alınan flamingo, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Torba Geçici Hayvan Bakım Merkezi’ne getirilen flamingonun ilk kontrolleri yapıldı. Sağlık durumunun gayet iyi olduğu anlaşılan flamingo, gözetim altına alındı. Sevimli flamingo, Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek. Ardından flamingonun doğal yaşam alanına geri dönmesi sağlanacak.



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