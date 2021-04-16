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56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Fethiye-Marmaris etabını Jasper Philipsen kazandı 

DHA

56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Fethiye-Marmaris etabını Jasper Philipsen kazandı 


Mustafa AKIN / Marmaris (Muğla),(DHA)  56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Fethiye-Marmaris etabını Jasper Philipsen 2.55.50'lik derecesi ile kazandı.
Bu yıl 56'ncısı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 6'ncı etabı Fethiye-Marmaris arasında 154 sporcu ile koşuldu. Salcano sponsorluğundaki 129.1 kilometrelik etapta 2.55.50'lik derece elde eden Jasper Philipsen birinci oldu. İkinci İsrail UP Nation takımından Andre Greipel, üçüncü sıraya ise Uno-X takımından Kristoffer Halvorsen yerleşti.  
Genel ferdi klasman birinciliğine tırmanış etabı ile yükselen Delko takımından Hoze Hollego Turkuaz mayoyu korurken, tur başından bu yana da 21 saat 34 dakika 17 saniyeye ulaştı.
51.7'NCİ KİLOMETREDE İLK TIRMANIŞ PRİMİNİ BUTS KAZANDI 
28'inci kilometreden sonra hafif atakların başladığı gözlendi. Turkish Airlines sponsorluğundaki prim kapısını ilk geçen sporcusu Salcano Sakarya Takımından Vitaliy Buts oldu. Turkish Airlines sponsorluğundaki Dağların Kralı adıyla anılan Kırmızı Mayo'yu daha önce garantileyen Buts böylece puanını 29'a yükselterek mayonun da gerçek sahibi oldu.
58.8'İNCİ KİLOMETREDE SPRİNT PRİM KAPISINI SOBAL GEÇTİ 
Etabın 58.8'inci kilometresinde gerçekleşen Salcano sponsorluğundaki sprint primini Minsk Cycling takımından Yauhen Sobal kazandı ve aynı zamanda 150 Euro'nun sahibi oldu. İkinciliği Team Sapura'dan Danilo Celano, üçüncülüğü de Euskaltel takımından Ibai elde etti. 
RALLY CYCLING TAKIMI TUR'DAN AYRILDI
56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu tüm heyecanı ile devam ederken bir ekip çekilme kararı aldı. Bir sporcusunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Rally Cycling takımı, karantina işlemi uyguladı. Rally Cycling daha sonra tüm takımı organizasyondan çekti. Bunun üzerine şu sırt numaralı sporcular karantinaya alındı: 
152-Andre Pier Cote, 153-Arvid De Kleijn, 154-Gavin Mannion, 155-Kyle Murphy, 156-Emerson Oronte, 157-Nickolas-Zukowsky 
ÖDÜLLER VERİLDİ
Fethiye-Marmaris etabının ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen birinci, İsrail'in Start-Up Nation takımından Alman Andre Greipel ikinci, Norveç'in Uno-X Pro takımından Norveçli Kristoffer Halvorsen ise üçüncü olarak podyumdaki yerini aldı. Sporculara ödüllerini; AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı takdim etti.
Öte yandan podyuma çıkan sporculara üzerlerinde İçişleri Bakanlığı'nın Kadın Destek Uygulaması (KADES) logosu bulunan ve "Kadına Şiddete Hayır" yazılı tişörtler giyen hostesler eşlik etti.
En iyi sprinterin aldığı yeşil mayoyu beşinci günün sonunda Belçika'nın Deceuninck-Quick-Step takımından Büyük Britanyalı Mark Cavendish giydi.
Altıncı etap sonunda en iyi tırmanışçının aldığı kırmızı mayoyu Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan Ukraynalı Vitaly Buts giymeye yine hak kazandı.
Türkiye güzelliklerini temsil eden beyaz mayo da Hollanda takımı Abloc'un Hollandalı sporcusu Ivar Slik'te kaldı.
YARIN 7'NCİ ETAP GERÇEKLEŞECEK 
56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda yarın Spor Toto sponsorluğunda 180 kilometrelik Marmaris Turgutreis etabı koşulacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Seyircilerden görüntüler
-Finişten görüntüler
-Ödüllerin verilmesi DHA-Spor Türkiye-Muğla / Marmaris Mustafa AKIN
2021-04-16 15:33:50

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