Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü JASAT yakaladı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak suçundan hakkında 19 yıl 81 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarmanın Dedektifleri olarak bilinen Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), adli makamlarınca, 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' suçundan hakkında 19 yıl 81 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A'nın Cami Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Gizlendiği adres belirlenen F,A düzenlenen operasyonla yakaladı. F.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eşen T Tipi Ceza cezaevine gönderildi.



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