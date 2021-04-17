Başkan Gürün, işçilerle yatırım ve projeleri konuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gürün, işçilerle yatırım ve projeleri konuştu

İHA

Başkan Gürün, işçilerle yatırım ve projeleri konuştu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Muğla’nın Ortaca ilçesinde bulunan şantiyede işçilerle bir araya geldi. Başkan Gürün, işçilerle sohbet ederken, işçilerin Büyükşehir Belediyesinin yatırımları hakkında fikirlerini dinleyerek Ortaca’da yapılacak yeni projeler için öneriler aldı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir dizi incelemelerde bulunan ve yatırımları inceleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Ortaca’da çalışan Büyükşehir Belediyesi işçileriyle bir araya geldi. Başkan Gürün, Ortaca’da Yol Şube, Yeşil Alanlar ve Bakım Onarım şantiyesinde işçilerle sohbet etti. Sohbet esnasında İl geneli ve Ortaca’da yapılan yatırımların yanı sıra yapılması gereken projelerle ilgili işçilerle görüş alışverişinde bulundu. Başkan Gürün, Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan hizmetler kapsamında hayata geçirilebilecek projeleri, işçilerden sürekli olarak kendisine iletmelerini istedi.

Ortaca bölgesinde yapılan projeler hakkında da işçilerle görüşen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, çalışanların yaptıkları işlerle ilgili bilgi alırken Ortaca’da bulunan yol, su ve sera atıkları hakkında yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Salgının arttığı şu günlerde herkesin sağlığına daha çok dikkat etmesi gerektiğini belirten Başkan Gürün, “Sizin ve ailenizi sağlığı bizim için çok önemli. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımıza hizmet etme sorumluluğunda ve gayretindeyiz. Ancak bunu yaparken mutlaka kendinizin ve ailenizin sağlığını da korumalısınız. Bu dönemde bir kat daha fazla dikkatli olmamız gerekiyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fethiyespor'da Bahri Kaya gitti
YEREL HABERLER Fethiyespor'da Bahri Kaya gitti
Kontrolden çıkan yarış motosikleti bariyerlere çarptı: 2 ölü
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan yarış motosikleti bariyerlere ...
Datça'da 114 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı 
YEREL HABERLER Datça'da 114 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı 
Muğla'da trafik kazası: 2 ölü
YEREL HABERLER Muğla'da trafik kazası: 2 ölü
İki arkadaş motosiklet kazasında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İki arkadaş motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü JASAT yakaladı
YEREL HABERLER Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü JASAT ...
Yelkenli teknede 114 göçmen yakalandı Muğla’nın Datça ilçesinde yelkenli tekne içinde 114 düzensiz göçmen ve iki göçmen kaçakçısı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
YEREL HABERLER Yelkenli teknede 114 göçmen yakalandı Muğla’nın Datça ...
Fethiye'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Fethiye'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Ebru Gündeş-Rıza Sarraf davasına yayın yasağı geldi
YEREL HABERLER Ebru Gündeş-Rıza Sarraf davasına yayın yasağı geldi
Aydem Yenilenebilir Enerji, son 3 yılın en büyük halka arzına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Aydem Yenilenebilir Enerji, son 3 yılın en büyük ...
56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Fethiye - Marmaris etabı tamamlandı
YEREL HABERLER 56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Fethiye - ...
Tır köprüye sıkıştı
YEREL HABERLER Tır köprüye sıkıştı
'Datça cennet kalsın' diyerek denize girdiler, imza kampanyası başlattılar
YEREL HABERLER 'Datça cennet kalsın' diyerek denize girdiler, imza ...
MUSKİ 100 bin talebe cevap verdi Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri 2020 yılında vatandaşlardan gelen 100 bin 634 talebi yerine getirdi.
YEREL HABERLER MUSKİ 100 bin talebe cevap verdi Muğla Büyükşehir ...
56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Fethiye-Marmaris etabını Jasper Philipsen kazandı 
YEREL HABERLER 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ...
GEKA’dan kültür varlıklarına 17 Milyon TL destek Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından Muğla’daki kültür varlıklarının ayağa kaldırılması için 17 milyon TL’lik destek sağlandı.
YEREL HABERLER GEKA’dan kültür varlıklarına 17 Milyon TL ...
Yavru flamingo doğal yaşam alanına salınacak
YEREL HABERLER Yavru flamingo doğal yaşam alanına salınacak
Didik didik arayıp motosikleti buldular
YEREL HABERLER Didik didik arayıp motosikleti buldular
56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Fethiye-Marmaris etabı başladı
YEREL HABERLER 56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Fethiye-Marmaris ...
11 yaşındaki Betül, “Yürümek istiyorum” Yürüyebilmek için bu güne kadar 5 kez ameliyat olan, Muğla Valiliği oluru ile tedavisi için kampanya başlatılan 11 yaşındaki Betül Dal’ın Denizli’deki özel bir merkezde iki yıl sürecek tedavisi için 700 bin TL’ye ihtiyacı var.
YEREL HABERLER 11 yaşındaki Betül, “Yürümek istiyorum” Yürüyebilmek ...
Bodrumspor fırsat kaçırdı
YEREL HABERLER Bodrumspor fırsat kaçırdı
Fethiye potada kader sınavında
YEREL HABERLER Fethiye potada kader sınavında
(son dakika) Ekibinden 1 kişide koronavirüs çıkan Rally Cycling takımı turdan çekildi
YEREL HABERLER (son dakika) Ekibinden 1 kişide koronavirüs çıkan ...
Dünyaca ünlü Yassıca Adaları'nda yapılaşma iddiası 
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü Yassıca Adaları'nda yapılaşma iddiası 