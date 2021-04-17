56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Marmaris - Turgutreis etabı start aldı

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 180 kilometrelik Marmaris Turgutreis etabı için start verildi.

56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 7. etabı Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı tarafından başlatıldı. 11 Nisan'da Kapadokya’da başlayan toplamda 8 etaptan oluşan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 7. etabında Marmaris’ten Turgutreis'e gidilecek.

Marmaris’ten saat 10.10'da yola çıkan bisikletçiler Bodrum Turgutreis’e kadar 180 kilometre pedal çevirecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.