Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Büyükçekmece: 83-70

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

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FETHİYE, (DHA)SALON: Beşkaza

HAKEMLER: Yener Yılmaz (xx), Serdar Ünal (xx), Kaan Büyükçil (xx)

LOKMAN HEKİM FETHİYE BELEDİYESPOR: Johnson (xxx) 18, Hasan Emir (x), Barış Hersek (x) 3, Cook (xxx) 25, Atkins (xxx) 21, Fırat (xx) 7, Abu (xx) 6, Caner (x), Sercan (x) 3

BÜYÜKÇEKMECE: Anderson (x) 4, Ömer Utku (xxx) 11, Eldridge (x), Mehmet Fırat (xx) 7, Mert Celep (x) 4, Enes Berkay (xxx) 22, Bekir Sabri (x), Klobucar (xx) 8, Burak (x) 3, Cengizhan (xxx) 11, Atakan (x)

1. PERİYOT: 17-9

İLK YARI: 39-18

3. PERİYOT: 63-38ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda düşme hattından kurtulamayan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, son iç saha maçında Büyükçekmece'yi mağlup etti: 83-70. Beşkaza Spor Salonu'nda ilk periyodu 17-9, ilk yarısı 39-18, üçüncü periyodu 63-38 sonuçlanan karşılaşmada ev sahibinden Cook 25 sayıyla galibiyete katkı yaptı. 29 haftada 8 galibiyete ulaşan Fethiye, ligde kalma mücadelesinde rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek. Maçta konuk Büyükçekmece'de 4 oyuncu koronavirüs testleri pozitif çıktığı için forma giyemezken, Fethiye'de ise Ricky Ledo oynamadı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2021-04-17 15:04:40



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