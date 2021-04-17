Datça açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

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Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça'nın yanı sıra çevrelerinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 20.08'de merkez üssü Ege Denizi olan Muğla'nın Datça ilçesinin 29 kilometre açığında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.32 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Datça'nın yanı sıra çevrelerinde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-04-17 21:04:06



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