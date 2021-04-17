Datça açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem (2)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından Muğla Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, "Deprem sonrası AFAD ekipleri tarafından alan taraması devam etmekte olup, 20.40 itibari ile Muğla merkez ve ilçelerinde herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmamıştır. Muğla merkez ve ilçelerinde AFAD koordinasyonundaki saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.
Deprem sırasında dışarıda olan taksi şoförü Murat Kaçmaz (32) ise "Son bir haftadır ilçemizde depremler meydana geliyor. Bu gece yine sallandık ben az hissettim ama evdekilerle görüştüm onlar daha fazla hissetmiş. Deprem Ege denizinde olmasına rağmen Datça'dan hissediliyor, bu da bizi tetikte tutuyor" dedi.Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL
2021-04-17 21:54:05
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