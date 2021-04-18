Bodrum'da makilik alanda yangın



Selçuk AKBAŞ /BODRUM(Muğla),(DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, makilik ve otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle 10 dönümlük alan ve zeytin ağaçları zarar gördü.Yangın, dün saat 22.00 sıralarında Turgurteis Mahallesi Bayrak Tepesi mevkiinde otluk ve makilik alanda çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlçede etkili olan fırtına nedeniyle geniş bir alana yayılan yangına ekipler müdahale etmekte güçlük çekti. Bölgedeki trafo ve elektrik direğine sıçrama tehlikesi olan yangın ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürerken, 10 dönümlük makilik alan ve zeytin ağaçları zarar gördü. Yangınınla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-04-18 02:40:31



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