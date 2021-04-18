56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda son etap Bodrum'dan start aldı

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun son etabı Bodrum Belediye Meydanı’nda start aldı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Bodrum Kuşadası arası 8. ve son etabının Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen start seremonisi Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Bisiklet Federasyonu Erol Küçükbakırcı ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

23 takımdan 141 sporcu saat 10.40'da Bodrum Belediye Meydanı'ndan start aldı. Belediye Meydanı'nda start öncesi, Karya Çiçekleri Folklor ekibi yerel halk oyunları gösterisi yaptı.

Sporcuları Kuşadası'na uğurlayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İki haftadır Bodrum'un çok hareketli olduğuna değinen Başkan Aras, "Zor günlerde ve şartlarda bile sağ olsun sporcularımız görevlerini yapıyorlar. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 56.'sının Marmaris Turgutreis etabını dün yaptılar. Biz karşıladık dün onları Turgutreis’te finiş seremonisini yaptık. Bugün de Bodrum Kuşadası start seremonisi için toplanmıştık. Yarışçılarımızı biraz önce uğurladık. Birçok ülkeden yarışçı var. Dünya şampiyonları var. Dünyanın en iyi üç sprinteri şu anda bisikletçiler arasında. Çok önemli bir organizasyon. Bodrum’unda ruhuna uygun uluslararası bir tur. Biz bundan sonra bu tür organizasyonlara destek vermeye, burada yapılmasını sağlamak için her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Bundan sonra da çok önemli bir organizasyon daha geliyor. Mayıs ayında dünya turizm forumu için çalışmalarımız devam ediyor. Bununla ilgili de çok yakında basın açıklamamamızı yapacağız. Uluslararası ve önemli isimlerin katılacağı bir organizasyon özellikle turizmin şu anda dar boğazda olduğu bu dönemde onların ortaya koyacakları bence fikirlerin, tavsiyelerin önerilerin büyük önemi var" diye konuştu.

Başkan Ahmet Aras, Bodrum’da bisiklet sporunu geliştirme niyetleri olduğunu ifade ederek, "Bununla ilgili zaten bazı çalışmalar yapıyoruz. Haziran ayına bir Gran Fondo düzenliyoruz. Buradaki inisiyatifler, belediyemizin de desteği ile bir taraftan federasyonumuzun da desteği ile Gran Fonda düzenlenecek. Bu da bence bisikletin daha da yerleşmesi için etkili olacak. Trafiğin yoğun olduğu bir kentte artık kalabalık da arttı. Biraz daha yayalaşmaya, bisiklete de önem vermemiz lazım, çünkü bisiklet iyide bir spor her yaşta yapılabiliniyor. O yüzden bence artık buna doğru gitmeliyiz" diyerek sözlerini tamamladı.

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