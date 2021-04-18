İftara yetişemeyenlere kumanya dağıtıldı

Bodrum Belediyesi Ramazan ayı dolayısı ile pandemi kısıtlamalarında trafikte iftara yetişemeyen, iftar saatine yolda yakalanan vatandaşları yalnız bırakmadı. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde iftarlık kumanyaları dağıttı.

Ramazan ayında trafik yoğunluğu nedeniyle iftara yetişemeyenlere Belediye ekipleri iftarlık kumanya dağıtımına başladı. Bodrum Otogar ışıklarında başlatılan iftarlık kumanya dağıtımının ikincisi Gümbet Kavşağı'nda gerçekleşti. Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan iftarlık kumanya dağıtımı ile evlerine yetişemeyen, trafikte kalan, zorunlu hallerde çalışma faaliyetlerini sürdüren ve orucunu açamayan vatandaşlar için kumanya dağıtıldı.

Özellikle trafik akışının yoğun olduğu iftar saatlerinde yolda kalan sürücüler ile minibüs ve otobüslerdeki yolcular, dağıtılan bu kumanyalarla oruçlarını açtı. Bodrum Belediyesi’nin pandemi kurallarına uygun olarak hazırladığı iftarlık kumanya ikram paketlerinin içinde, vatandaşların iftar vakti saatinde oruçlarını açmaları için su, meyve suyu, paketlenmiş hurma ve soğuk sandviç bulunmakta.

Kumanya dağıtımlarının hafta içi yapılacağı ve ilçe genelinde trafiğin yoğun olan bölgelerinin seçileceği belirtildi. Vatandaşların memnun kaldığı uygulamanın Ramazan ayı boyunca süreceği bildirildi.



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