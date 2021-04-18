Norveç bayraklı kruvaziyer gemisi Bodrum'a geldi

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Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla),(DHA)NORVEÇ bayraklı 'Viking Orion' isimli dev kruvaziyer gemi, sezon hazırlıkları kapsamında mürettebat değişimi ve ikmal için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Hırvatistan'ın Rijeka Limanı'ndan gelen 227 metre uzunluğunda 34 metre genişliğindeki 980 yolcu kapasiteli Viking Orion isimli kruvaziyer gemisi sabah saatlerinde Bodrum Cruise Port'un iskelesine demir attı. Bodrum'da 12 gün boyunca kalacağı bildirilen gemiden 20 personelin ayrılacağı, 300'e yakın yeni yabancı personelin alınacağı kaydedildi. Gemiye alınacak yeni personellerin, koronavirüs tedbirleri kapsamında farklı günlerde ve gruplar halinde alınacağı öğrenildi.

Viking Orion isimli kruvaziyer gemisinin personelin görev başlaması ve 123 tonluk yakıt ikmalinin ardından Cebelitarık'a gitmek üzere gitmek üzere Bodrum'dan ayrılacağı öğrenildi.

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-04-18 21:15:50



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