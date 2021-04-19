Akbük Koyu'nda gergin yıkım (2)

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İLK OLARAK RESTORANIN KAÇAK BÖLÜMLERİ YIKILIYOR

Muğla'nın Menteşe İlçesi Sarnıç Mahallesi Akbük Koyu'nda, imara aykırı bölümleri tespit edilerek kaldırılması istenen, aralarında pansiyon, restoran ve konutların bulunduğu 33 yapının yıkım çalışmaları başladı. Muğla Çevre ve Şehircilik Muğla İl Müdürlüğü yetkilileri gözetiminde, Menteşe Belediyesi'ne ait iş makineleri, ilk olarak koydaki restoranın kaçak bölümlerinin yıkmaya başladı. Yıkım işlemlerinin birkaç gün süreceği bildirildi.Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2021-04-19 14:04:54



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