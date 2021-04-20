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1 milyon nüfuslu Muğla’da araç sayısı 535 bine ulaştı Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı verilerine göre 1 milyon nüfusa sahip Muğla’da araç sayısı 535 bine ulaşırken, iki kişiye bir araç düşüyor.

İHA

1 milyon nüfuslu Muğla’da araç sayısı 535 bine ulaştı Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı verilerine göre 1 milyon nüfusa sahip Muğla’da araç sayısı 535 bine ulaşırken, iki kişiye bir araç düşüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Mart ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun’un verdiği bilgiye göre Muğla’da toplam araç sayısı 535 bin 008’e ulaştı 2020 yılı Mart ayında toplam araç sayısı 511 iken 331 iken, 2021 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 oranında bir artış göstererek 535 bin 008 oldu.
Otomobil sayısı yüzde 4,2 arttı
Otomobil sayısı 2021 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 artışla 220 bin 636’ya ulaştı. Muğla’daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 220 bin 636 adet otomobil, 9 bin 537 adet minibüs, 4 bin 381 adet otobüs, 78 bin 561kamyonet, 10 bin 149 kamyon, 174 bin 874 motosiklet, 35 bin 428 traktör ve Bin 442 özel amaçlı araç bulunuyor. Oransal olarak en fazla artış yüzde 20,8 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 9 bin 421 adet ile motosiklette gerçekleşti.
10 bin 887 taşıtın devri yapıldı
2021 yılı Mart ayında Muğla’da toplam 10 bin 887 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada 6 bin 046 adet ile otomobil yer aldı. Otomobili Bin 903 adet ile motosiklet, Bin 823 adet ile kamyonet, 407 adet ile traktör, 301 adet ile minibüs, 273 adet ile kamyon, 101 adet ile otobüs ve 33 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.
2 bin 631 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
2021 yılı Mart ayında toplam 2 bin 631 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada Bin 090 adet ile motosiklet yer aldı. Motosikleti Bin 031 adet ile otomobil, 340 adet ile kamyonet, 117 adet ile traktör, 37 adet ile kamyon, 8 adet ile minibüs, 6 adet ile otobüs ve 2 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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