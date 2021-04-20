Muğla nüfusunun yüzde 21,3’ü çocuk Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı İstatistiklerle Çocuk verilerine göre Muğla nüfusunun yüzde 21,3’ü çocuklardan oluşuyor.

TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2020 yılı ‘İstatistiklerle Çocuk’ verileri açıklandı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla nüfusunun yüzde 21,3’ünü çocuk nüfus oluşturdu.

2020 yılı sonu itibariyle Muğla ilinin toplam nüfusu 1 milyon 773 iken, çocuk nüfusu 213 bin 444 olarak gerçekleşti. Birleşmiş Milletler tanımına göre “017” yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 2020 yılında Muğla nüfusunun yüzde 21,3’ünü oluşturmaktadır.

Çocuk nüfusunun yüzde 29,1’i 1014 yaş aralığında

Muğla’da çocuk nüfusu yaş gruplarına göre incelendiğinde, 2020 yılı sonu itibarıyla 213 bin 444 olan çocuk nüfusunun yüzde 25,8’ini (55 bin 170) ‘04’ yaş grubu oluşturuyor. Yüzde 28,8’i olan 61 bin 499 kişi ise 59 yaş arasını, yüzde 29,1’i olan 62 bin 127 1014 ve yüzde 16,2’si olan 34 bin 648 kişi de 1517 yaş grubundaki çocuklar oluşturuyor.

Muğla, çocuk nüfus oranı sıralamasında 66’ sırada

Çocuk nüfusunun toplam il nüfusu içindeki oranı illere göre incelendiğinde, en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il yüzde 45,3 ile Şanlıurfa oldu. Muğla ili çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu 66’ncı il konumunda.

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