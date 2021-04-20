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Muğla Büyükşehir 280 kilometre içme suyu hattı yaptı Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, 2020 yılında il genelinde 280 bin metre içme suyu hattı ve 115 bin metre kanalizasyon hattı çalışması yaptı.

İHA

Muğla Büyükşehir 280 kilometre içme suyu hattı yaptı Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, 2020 yılında il genelinde 280 bin metre içme suyu hattı ve 115 bin metre kanalizasyon hattı çalışması yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü 13 ilçede mevcut ve yeni abonelere hizmet vermek için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. MUSKİ Genel Müdürlüğü, her geçen gün gelişen ve nüfus artışının yaşandığı Muğla’da yeni projeleri de hayata geçirmek için çalışmalarına devam ediyor.
280 bin metre içme suyu hattı
Vatandaşlara sağlıklı içme suyu ulaştırmak için Muğla genelinde çalışmalar yapan ve 36 susuz bölgeyi de suya kavuşturan MUSKİ, Muğla’da bulunan içme suyu hattını yaptığı çalışmalarla 10 bin kilometreye ulaştırdı. Bu kapsamda Muğla’da 2020 yılında 280 kilometre içme suyu hattı çalışması yapıldı.
Milas’a 160 milyon TL yatırım
2020 yılında Fethiye’de 17 bin 364, Marmaris’te 10 bin 274, Menteşe’de 15 bin 371, Dalaman’da 12 bin 406, Köyceğiz’de 5 bin 213, Ortaca’da 9 bin 751, Seydikemer’de 5 bin 186, Bodrum’da 26 bin 899, Milas’ta 19 bin 656, Yatağan’da 16 bin 384, Kavaklıdere’de 10 bin 831, Ula’da 19 bin 430 ve Datça’da 6 bin 760 metre içme suyu hattı çalışması yapıldı.
MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Milas’ta 2020 yılında yapılan içme suyu hattının yanı sıra yapımı devam eden 21 kilometrelik yeni hat kazandırılacak. DSİ Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında 160 milyon TL’lik içme suyu arıtma tesisi ile birlikte yapılacak olan 21 bin metrelik yeni içme suyu hattı da bölgedeki vatandaşların hizmetine sunulacak.
Ula’ya 73 kilometre kanalizasyon hattı
Ula’ya 13 milyon TL’ye kazandırılan 73 kilometrelik hattın MUSKİ Genel Müdürlüğü’ne devredilmesinin ardından 2020 de yapılan toplam çalışma 468 kilometreye ulaşacak.
12 bin 974 km2 yüzölçümü, 1 milyon nüfusu olan Muğla’da yaşayan vatandaşlara ve tatilcilere sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek için çalışmalarını yürüten Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, bugüne kadar yaptığı 579 milyonluk yatırıma yenilerini kazandırmak için projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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