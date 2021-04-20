Zeynep´i 37 bıçak darbesiyle öldüren boksöre müebbet (1)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) dövdükten sonra 37 yerinden bıçaklayarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (27), Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2021-04-20 15:18:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.