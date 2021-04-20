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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Apiturizm'e GEKA desteği

İHA

Apiturizm'e GEKA desteği

Marmaris Ticaret Odası (MTO) tarafından, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı’na yapılan başvuru sonucu 'Apirota Marmaris' projesi hibe desteği almaya hak kazandı. GEKA ve MTO arasında imzalanan protokol ile 'Apirota Marmaris' projesi kapsamında arıcılığın turizmle entegre hale getirilmesi ve alternatif turizm alanlarında aktivite çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.

MTO’nun hazırladığı ve Marmaris Kaymakamlığı, Marmaris Belediyesi ile Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün iştirakçi olarak destek verdiği 'Apirota Marmaris' projesi ile ilçede alternatif turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi, çam balı üretimi ve arıcılık faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı köylerimizi kapsayan bir rota oluşturularak Marmaris’i ziyaret eden turistlere alternatif bir butik turizm etkinliği sunulması hedefleniyor. Proje hakkında bilgi veren MTO Başkanı S. Mutlu Ayhan, “Apirota Marmaris, uzun zamandır yapmak istediğimiz apiturizm turlarının başlaması açısından çok önemli. Coğrafi İşaretli Marmaris Çam Balımızın tanıtımı ve yöremiz arıcılarını, ilçemizi ziyaret eden misafirlerimizle buluşturarak turizmden daha fazla faydalanmalarını hedefliyoruz. Sadece çam balımızı değil Marmaris’teki tüm tarihi yerlerimizi, yöresel ve kültürel ürünlerimizi tanıtacağız. Proje kapsamında oluşturacağımız günlük turların benzerleri Slovenya ve Arnavutluk’ta 100 Euro’yu aşan fiyatlara satılıyor ve ciddi talep görüyor. Daha iyisini yapmak için tüm imkanlara sahibiz” dedi.

"Sanal arıcılık ve bal müzesi kuracağız"
GEKA hibe destek programı tarafından kabul edilen projenin, Marmaris’e gelen ziyaretçilerin sayısını ve tatil sürelerini uzatmak için önemli bir adım olduğunu ifade eden Başkan Ayhan, “Toplam bütçesi 385 bin TL olan ve yüzde 75’i GEKA tarafından karşılanacak proje kapsamında örnek bir Marmaris Apirota’sı oluşturarak, bu rotaların tanıtımını ve harita üzerinde işaretlemesini yapacağız. Sanal Arıcılık ve Bal Müzesi ve sanal turlar ile online ortamda Marmaris’teki arıcılık faaliyetlerini ve alternatif apiturizm rotalarını tanıtacağız. Web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden çam balımızı, diğer arı ürünlerimizi ve apiturizm noktalarımızı sponsorlu paylaşımlarla geniş kitlelere duyuracağız. Marmaris Bal Evi, Amos Antik Kenti, Günnücek Milli Parkı ve köylerimizi de kapsayacak şekilde tanıtım gezileri düzenleyeceğiz” şeklinde konuştu.

"Apiair uygulamasını hayata geçireceğiz"
'ApiRota Marmaris' projesinin Marmaris için bir ilk olacağını söyleyen Başkan Ayhan, “Dünyanın sayılı apiterapi merkezlerinde uygulanan, depresyon ve kronik kulak çınlaması gibi hastalıkların tedavi sürecinde olumlu sonuçlar verdiği gözlenen, 'Apiair' uygulamasını da Marmaris Bal Evi’nde hayata geçireceğiz. Pandemi ile birlikte Dünyanın incisi Marmarisimiz’i ekoturizm ve kültürel turizm alternatifi olarak da öne çıkarmak istiyoruz” diye konuştu.

Projenin hazırlık süresinden bahseden Başkan Ayhan, “Apirota Marmaris’in hazırlık ve onay aşamalarında desteğini esirgemeyen Muğla Valimiz Orhan Tavlı’ya, projenin hazırlık sürecine destek veren ve uygulama aşamalarında birlikte çalışacağımız Kaymakamımız Ertuğ Şevket Aksoy’a, Belediye Başkanımız Mehmet Oktay’a ve İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Nejmettin Kaya’ya teşekkür ederiz” dedi.

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