Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem (3)

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YİNE SALLANDI

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Yerin 5.07 kilometre derinliğindeki deprem, Ege Denizi'nde ve Datça'ya 36.74 kilometre mesafede meydana geldi. Kentte hissedilmeyen depremin herhangi bir hasara yol açmadığı öğrenildi.Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)-

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-04-20 18:24:40



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