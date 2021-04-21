Dünya şampiyonu öğrenciler İngilizce sunum yaptı

Yarışma dili İngilizce olan Buca İMSEF ve Endonezya Genç Bilim İnsanları Derneği (IYSA) işbirliği ile düzenlenen Uluslararası Araştırma Bilim Yarışmasına Muğla'dan katılan Çağlayan Aslan, biyoloji dalında canlı kategorisinde dünya birincisi olarak altın madalya kazandı. Yine biyoloji dallarında çevre kategorisinde Sude Naz Fatma Öner ve Bora Dere dünya ikincisi olarak gümüş madalya aldı.

Muğla'dan dünya derecesi alan öğrenciler, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda İl Müdürü Pervin Töre ve basın mensuplarına projeleri hakkında İngilizce sunum yaptı. Proje koordinatörü Mehmet Ali Onaran yaptığı açıklamada, "Başarı kadar başarının fark edilmesi son derece onur verici. Bu başarının devam etmesini diliyoruz. Ekip arkadaşlarıma ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Öğrencilerin projelerine yönelik yaptığı sunumun ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ise, "Ödül alan geleceğin Aziz Sancar'larını bugün ağırlamaktan onur duyuyoruz. Dünyanın yaşadığı bu küresel salgından kurtulduktan sonra daha büyü bir platformda, diğer öğrencilerimize örnek olmaları için sunum yaptıracağız. Bizim en büyük hedefimiz çocuklarımızı geleceğe hazırlayarak, bilime sevdalı kültürüne meraklı gençler yetiştirmektir" dedi.

Töre, "Öğrencilerimizin canlıların yaşamlarına yönelik merakları ve araştırma alışkanlıkları bugün başarı getirdi. Ailelerine, öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Programın ardından dünya şampiyonu öğrenciler İl Müdürü Pervin Töre tarafından ödüllendirildi.

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